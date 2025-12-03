Ruskí vojaci podľa Ukrajiny uviazli v pouličných bojoch o Pokrovsk

Pri Myrnohrade sa ukrajinskej armáde podarilo minulý týždeň vykonať niekoľko rotácií vojakov, tvrdí Kyjev.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Zbombardované ukrajinské mesto Myrnohrad v Doneckej oblasti. Foto: Ukrajinské obranné sily via AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ruskí vojaci podľa Kyjeva uviazli v pouličných bojoch o mesto Pokrovsk. „Situácia v našom sektore frontu zostáva zložitá. Nepriateľ vykonáva intenzívne útoky na severnú časť Pokrovska. Naše jednotky pokračujú v plnení svojich úloh a brzdia postup ruských síl,“ uviedol 7. zbor ukrajinských vzdušných útočných síl. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

V niektorých oblastiach sa Rusi snažia operovať v blízkosti ukrajinských logistických trás. „V týchto oblastiach je nepriateľ zabíjaný rýchlejšie, ako sa dokáže prisúvať,“ vyjadril sa 7. zbor.

Dodal, že hoci logistika zostáva pod silným tlakom, zásobovacie trasy stále fungujú. „Činnosť na rozširovaní logistických koridorov prebieha,“ poznamenal 7. zbor.

Napriek intenzívnym bojom sa podľa Kyjeva ukrajinskej armáde pri Myrnohrade podarilo v priebehu minulého týždňa vykonať niekoľko rotácií vojakov.

Okruhy tém: Pokrovsk Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk