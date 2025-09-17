Ruskí separatisti Svitlanu v Donecku uväznili len preto, že má príbuzných západnejšie na Ukrajine, v zajatí bola šesť rokov

Odvtedy, ako ju od roku 2019 držali vo väzení a v trestaneckej kolónii v Doneckej oblasti, nevedela, čo je s jej dcérami.
Ukrajinka Svitlana Holovanová z Doneckej oblasti sa po viac ako šiestich rokoch po prepustení z ruského zajatia stretla so svojimi dcérami. V čase jej zatknutia v roku 2019 mali dcéry štyri a desať rokov. O prípade web Ukrajinská pravda informoval ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.

Počas rokov v zajatí Svitlana svoje dcéry ani raz nevidela a nevedela, čo sa s nimi stalo, uviedol Lubinec. Svitlana uviedla, že dôvodom jej zadržania bolo jednoducho to, že má príbuzných žijúcich na území, ktoré kontroluje Ukrajina. Vo svojom rodnom meste sa živila predajom rýb a prácou v doprave.

Dva roky bola v smutne známom ruskom väzení Izoljacia v Donecku. Neskôr ju previezli do trestaneckej kolónie Snižne v Doneckej oblasti. Doma na ňu čakali jej dcéry Aňa a Sofija. Najprv ich otec vzal do Mariupoľa. Krátko pred totálnou ruskou inváziou s nimi odišiel do Chmeľnickej oblasti a neskôr do Nemecka.

Svitlana v zajatí snívala o stretnutí so svojou rodinou. „Verila som, že sa musím dostať von a vidieť svoju rodinu, ktorá ma miluje a čaká na mňa. Kvôli svojim deťom som nazbierala silu, vydržala a verila som,“ hovorí sa Svitlana.

