Od vypuknutia vojny na Ukrajine prišlo do švajčiarskych tovární na spracovanie dovedna 75 ton ruského zlata. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na spoločné vyšetrovanie SRF a Die Wochenzeitung, zlato putovalo do fabrík cez Londýn. Týmto Švajčiari využili skutočnosť, že pri takejto trase neporušujú sankcie.

Švajčiarsko zakazuje nákup, dovoz alebo prepravu zlata z Ruska od augusta minulého roka. Továrne vo Švajčiarsku tvrdia, že zlato bolo do Spojeného kráľovstva dovezené pred inváziou na Ukrajinu a uvalením sankcií.

Experti sa domnievajú, že zvýšenie predaja zlata z Ruska do Švajčiarska cez Britániu mohlo byť prípravou na rozsiahlu vojnu a dodatočným zdrojom príjmov v rámci sankcií.

„Ak švajčiarske fabriky teraz dovážajú a tavia toto zlato, je to právne bezproblémové, no eticky veľmi otázne,“ poznamenal bývalý profesor trestného práva a odborník na obchod so zlatom Mark Peet.

Pred rozsiahlou vojnou Švajčiarsko dovážalo v priemere 20 ton ruského zlata ročne. Len za prvých päť mesiacov tohto roka sa do Švajčiarska cez Londýn doviezlo 38 ton zlata z Ruska. Celkovo od roku 2021 prešlo švajčiarskymi fabrikami 110 ton zlata v hodnote viac ako šesť miliárd švajčiarskych frankov.