V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb

Ruské sily v októbri prudko zvýšili počet útokov na ukrajinské územie navádzanými leteckými bombami. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to ukrajinské ministerstvo obrany.
Podľa rezortu v priebehu októbra Rusi zhodili na pozície ukrajinských obranných síl a mestá na frontovej línii viac ako 5 328 navádzaných leteckých bômb. „Je to najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku tohto roka,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 15 civilistov, vrátane dvoch detí
Ukrajinské ministerstvo obrany dodalo, že za ostatných desať mesiacov ruské sily na Ukrajinu zhodili približne 40-tisíc leteckých bômb, čo je rovnaký počet ako za celý minulý rok.
V nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusi v priebehu uplynulého týždňa použili na útoky proti Ukrajine takmer 1 500 dronov, 1 170 navádzaných leteckých bômb a viac ako 70 rakiet.