Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 15 civilistov, vrátane dvoch detí

Najmenej 15 obyvateľov Ukrajiny, vrátane dvoch detí, prišlo o život a ďalších 20 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje nedeľňajšie správy regionálnych úradov.
V Doneckej oblasti ruské útoky pripravili o život päť civilistov, uviedol gubernátor oblasti Vadym Filaškin. Ruské útoky dronmi si v Dnipropetrovskej oblasti vyžiadali štyri obete vrátane chlapcov vo veku 11 a 14 rokov a zranili ďalších šesť ľudí. Podľa gubernátora Olega Kipera v Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia.
Raketový útok na Kyjev spôsobil požiare a poškodil budovy vo viacerých okresoch, zranilo sa najmenej osem ľudí
Ruské sily podnikli v Záporožskej oblasti 753 útokov na 18 obcí. Pri útokoch zahynula jedna osoba a štyria ľudia boli zranení. Po ruskom útoku zostalo v oblasti bez elektrinytakmer 11 500 zákazníkov. V Chersonskej, Charkovskej a Sumskej oblasti zahynuli spolu traja civilisti.