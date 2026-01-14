Kyjev nariadil evakuáciu detí z časti Záporožskej oblasti

Ukrajinské úrady v stredu oznámili povinnú evakuáciu detí z viacerých obcí v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v regióne, kde v ostatnom období zosilneli boje a ruské jednotky dosiahli územné zisky.
„Prijali sme ťažké, no nevyhnutné rozhodnutie nariadiť evakuáciu detí spolu s ich rodičmi alebo zákonnými zástupcami z piatich osád v Záporožskej oblasti,“ uviedol podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba v príspevku na sociálnych sieťach.
Intenzívne boje
Podľa Kyjeva predstavuje pokračujúca intenzita bojov vážne riziko pre civilné obyvateľstvo, najmä pre deti. Úrady v uplynulých mesiacoch opakovane vyzývali civilistov v oblastiach blízko frontovej línie, aby opustili svoje domovy a presunuli sa do bezpečnejších častí krajiny.
Na rozdiel od predchádzajúcich oznámení o evakuáciách tentoraz nemenoval konkrétne obce, uviedol však, že približne 40 dotknutých detí bude presunutých do centrálnej Čerkaskej oblasti.
„Povinná evakuácia je vždy ťažkým krokom. No pri neustálom ostreľovaní je to jediný zodpovedný spôsob, ako zachrániť životy – predovšetkým životy detí,“ dodal Kuleba vo svojom vyhlásení.
Musia opustiť domovy
Ukrajinské úrady pravidelne vyzývajú obyvateľov oblastí v blízkosti frontovej línie, aby opustili svoje domovy, povinné evakuačné nariadenia sa však presadzujú a signalizujú, že bezpečnostná situácia v danej oblasti sa výrazne zhoršila.
Frontová línia v Záporožskej oblasti bola v porovnaní s inými úsekmi ďalej na východe celé mesiace relatívne stabilná, ruské sily však podľa všetkého v poslednom období zintenzívnili útoky a postupujú smerom k mestu Záporožie.
Ruské ministerstvo obrany v stredu ešte predtým tvrdilo, že jeho jednotky obsadili pohraničnú obec Komarivka v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, kde Moskva zároveň postupuje smerom k oblastnému centru.