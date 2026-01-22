Ruské tajné služby zadržali muža pre údajné špionážne aktivity v prospech Moldavska

Ruské bezpečnostné zložky vo štvrtok oznámili, že zadržali ruského občana pre podozrenie zo špionáže v prospech Moldavska. Krok prichádza v čase zhoršujúcich sa vzťahov medzi oboma krajinami.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo vyhlásení uviedla, že zadržaný muž pricestoval do Moskvy v decembri 2025, aby splnil úlohu pre moldavskú Informačnú a bezpečnostnú službu. Podľa FSB bol zatknutý a v prípade odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.
Obvinenia odmietajú
Moldavská Bezpečnostná a informačná služba (SIS) obvinenia ruských úradov odmietla. Pre miestne médiá uviedla, že ide o pokus manipulovať verejnú mienku a zvyšovať napätie v regióne.
Proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá dlhodobo obviňuje Moskvu zo snáh destabilizovať bývalú sovietsku republiku, označila obvinenia za nepravdivé. „Bohužiaľ, existuje viacero prípadov, keď sú naši občania zo strany Moskvy zadržiavaní a väznení bez skutočných dôvodov,“ povedala Sanduová na tlačovej konferencii a pripomenula dávnejšie varovania moldavského ministerstva zahraničných vecí.
FSB nezaháľa
FSB vlani zadržala dvoch mužov na základe podobných obvinení zo špionáže pre Moldavsko. Obe krajiny si v posledných rokoch navzájom vyhostili desiatky diplomatov. Vzťahy sa zhoršili najmä po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá vyvolala obavy v Kišiňove, a po ambíciách Moldavska vstúpiť do Európskej únie, čo Moskva kritizuje.
Začiatkom tohto týždňa Moldavsko zároveň spustilo oficiálny proces vystúpenia zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktoré združuje niektoré postsovietske krajiny pod vedením Ruska.