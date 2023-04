Ruská raketa S-300 dopadla na múzeum v centre Kupianska, jeden človek zomrel a ďalší sú zranení alebo nezvestní (video)

Ruská raketa S-300 v utorok ráno dopadla na centrum ukrajinského mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti, uviedol gubernátor oblasti Oleh Synjehubov.

Raketa zasiahla miestne historické múzeum, pričom jeden zamestnanec zomrel a najmenej desať ďalších ľudí utrpelo zranenia, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Teroristická krajina robí všetko pre naše úplne zničenie: našej histórie, našej kultúry, nášho ľudu a zabíja Ukrajincov absolútne barbarskými metódami. Nemáme právo na to zabúdať ani na sekundu,“ napísal Zelenskyj na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Troch zranených po ruskom útoku na centrum mesta Kupiansk hospitalizovali a ostatných ošetrili na mieste, keďže mali menšie zranenia, konštatoval gubernátor Charkovskej oblasti. Najmenej dvaja ľudia zostávajú pod troskami a záchranná operácia pokračuje.

