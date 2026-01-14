Ruská raketa protivzdušnej obrany údajne zasiahla obytný dom v meste Rostov nad Donom

Vyplýva to zo svedeckých výpovedí a zo záberov zverejnených na sociálnych sieťach.
Ruská raketa protivzdušnej obrany údajne v noci na stredu zasiahla obytný dom v meste Rostov nad Donom. Vyplýva to zo svedeckých výpovedí a zo záberov zverejnených na sociálnych sieťach. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Podľa ruských kanálov pôsobiacich na komunikačnej platforme Telegram obyvatelia v noci hlásili explózie v meste a zverejnili videá, na ktorých vidieť činnosť protivzdušnej obrany.

Primátor Rostova nad Donom Alexander Skriabin potvrdil správy o požiari v jednom z bytov, tvrdil však, že ho spôsobili trosky ukrajinského dronu. Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že pri požiari v byte zahynul muž. Podľa gubernátora po útoku ukrajinských dronov vypukol požiar aj v priemyselnom podniku, jeho názov však nespresnil. Zábery na sociálnych sieťach naznačujú, že cieľom mohli byť palivové nádrže pri závode Empils, ktorý vyrába farby a náterové hmoty.

Rostova nad Donom sa nachádza približne sto kilometrov východne od rusko-ukrajinskej hranice a leží pri Azovskom mori. Preto je prístav aj jeho okolie častým terčom ukrajinských dronov.

