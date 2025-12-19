Ruská centrálna banka v piatok oznámila, že znižuje svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na 16 percent, keďže ruská ekonomika sa prehýba pod finančným bremenom vojny na Ukrajine a západných sankcií.
Moskva zvýšila vojenské výdavky na financovanie svojho ukrajinského ťaženia, nasadzuje rakety a drony a vypláca štedré odmeny svojim vojakom, čo sú výdavky, ktoré podnietili dva roky rýchleho rastu, ale v súčasnosti zaťažujú verejné financie a cenovú stabilitu.
Inflácia klesla
Výdavky zvýšili infláciu a zaťažili reálny rast, zatiaľ čo podniky sa búrili proti vysokým nákladom na pôžičky zavedeným s cieľom obmedziť rast cien. Začiatkom tohto mesiaca Rusko zaznamenalo najprudší pokles ročnej inflácie v tomto roku – v novembri klesla na 6,6 percenta v porovnaní so 7,7 percenta mesiac predtým.
Deficit je obrovský
Banka vo vyhlásení uviedla, že „bude riadiť monetárnu politiku tak prísne, ako je potrebné na návrat inflácie k cieľu“ štyroch percent ročne. „Musíme urobiť všetko pre to, aby ruská ekonomika, makroekonomika, bola zdravá a silná a aby ekonomika krajiny mala pevný základ,“ komentoval zníženie sadzby ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský štatistický úrad Rosstat predtým uviedol, že očakáva, že ročná inflácia sa zmierni na cieľovú úroveň štyroch percent až v roku 2027. S cieľom znížiť deficit štátneho rozpočtu, ktorý tento rok dosiahol približne 50 miliárd dolárov, Kremeľ zvýšil dane, čo pocítili najmä vrecká bežných občanov a podnikateľov.