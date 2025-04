Ruská armáda hlási výbuchy v obrovskom sklade munície neďaleko Moskvy - FOTO, VIDEO

Ruská armáda v utorok oznámila výbuchy v hlavnom vojenskom sklade východne od Moskvy, pričom uviedla, že požiar vznikol v dôsledku „porušenia bezpečnostných predpisov“.

„V dôsledku požiaru na území vojenskej jednotky vo Vladimirskej oblasti došlo k detonácii munície uskladnenej v sklade,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.

V zasiahnutom sklade ležiacom na ploche tri a pol kilometra štvorcového môže byť údajne až 270-tisíc ton munície, vrátane delostreleckých granátov či rakiet.

💥Up to 270 thousand tons of ammunition may be in the exploded ammunition depot in Vladimir’s Barsovo🔥

🐻Z-channels write about this.

The village of Barsovo in the Vladimir region is home to the 51st arsenal of the Main Missile and Artillery Directorate of the Russian Defense… pic.twitter.com/OnExfp9Z8a

