Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom

Tvrdenia Moskvy, že mesto je obkľúčené, sú podľa Kyjeva nepravdivé.
Mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.
Ruskí vojaci, ktorí prenikli do ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny nedokázali zaujať pevné pozície. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda uviedol to ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a hlavný veliteľ armády Oleksandr Syrskyj.

„Okupanti v meste Pokrovsk nekonsolidujú svoje pozície, neustále sa pohybujú, a to niekedy aj v civilnom oblečení,“ vyjadril sa ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie. Syrskyj poznamenal, že ruská pechota v Pokrovsku sa vyhýba priamym stretom a mení svoje pozície.

Podľa 7. zboru rýchlej reakcie tvrdenia Moskvy, že mesto je obkľúčené, sú nepravdivé. Zbor dodal, že ukrajinská logistika v Pokrovsku je stále možná, hoci ju brzdí veľký počet ruských FPV dronov.

