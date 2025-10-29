Rusko v snahe obkľúčiť Pokrovsk nasadilo zhruba 11-tisíc vojakov

Rusko nasadilo približne 11-tisíc vojakov v snahe obkľúčiť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to v stredu na Facebooku 7. zbor rýchlej reakcie ukrajinských výsadkových útočných síl.
„Nepriateľské skupiny, ktorým sa podarilo infiltrovať mesto, majú za cieľ postúpiť na severozápad a sever Pokrovska … Obrancovia aglomerácie Pokrovsk pokračujú v obrannej operácii,“ uviedol 7. zbor.
Za ostatné dva dni ukrajinskí obrancovia v zóne zodpovednosti 7. zboru rýchlej reakcie zabili 90 ruských vojakov a 42 zranili, uviedol zbor. Dodal, že zároveň zničili jeden ruský obrnený transportér, tri bojové vozidlá pechoty, tri ďalšie vozidlá a jeden motocykel a zlikvidovali 158 dronov rôznych typov.