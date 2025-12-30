Rusi v Pokrovsku hľadali alkohol. Keď nič nenašli, postrieľali sedem civilistov

Ruskí okupanti pravdepodobne zastrelili v Pokrovsku sedem civilistov. Na sociálnej sieti Telegram to uviedol ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Podľa jeho slov sa o tom dozvedel zo sociálnych sietí, pričom podľa predbežných údajov sa incident mohol stať v noci 21. decembra.
Podľa správy sa Ukrajinci ukrývali v suteréne obytného domu, keď dnu vtrhli dvaja ruskí vojaci. Priblížili sa k nim dvaja civilisti – otec a syn – od ktorých nepriateľ požadoval alkohol. Keď okupantom povedali, že alkohol nemajú, vojaci spustili paľbu a mužov zabili.
Ruskí vojaci v Sumskej oblasti uniesli 52 ukrajinských civilistov vrátane detí a násilne ich odviezli do Ruska
Potom okupanti zišli do suterénu a zastrelili ďalších ľudí. Zabili rodinu – manželský pár, ich syna a matku ženy. Prežil iba jeden zranený muž.
„Tento prípad je šokujúci svojou krutosťou a cynizmom. Už som poslal oficiálne listy Medzinárodnému výboru Červeného kríža a Organizácii Spojených národov. Celý svet musí vidieť tváre ruských vojakov, ktorí prišli zabíjať civilistov,“ zdôraznil Lubinec.
Poznamenal, že udalosti v Pokrovsku nie sú ojedinelé. Tvrdí, že ide o systematickú prax násilia, ktoré Rusi používajú proti civilistom v mestách na frontovej línii a na okupovaných územiach. Ombudsman zdôraznil, že zabíjanie civilistov je hrubým porušením medzinárodného humanitárneho práva a vojnovým zločinom. Vyzval tiež Ukrajincov, aby sa včas evakuovali do bezpečia.