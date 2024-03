Rusi si pre nahrávku o strelách Taurus predvolali nemeckého veľvyslanca

Moskva si v pondelok predvolala nemeckého veľvyslanca. Štátna tlačová agentúra RIA Novosti zverejnila zábery nemeckého veľvyslanca Alexandra Graf Lambsdorffa, ako obklopený novinármi vchádza do budovy ruského ministerstva zahraničia.

Stalo sa tak pár dní po tom, čo v Rusku zverejnili nahrávku rozhovoru nemeckých dôstojníkov diskutujúcich o pomoci Ukrajine. Šéfredaktorka štátneho televízneho kanála RT Margarita Simonjanová zverejnila spomenutú nahrávku na sociálnych sieťach v piatok, v rovnaký deň, ako sa konal pohreb opozičného politika Alexeja Navaľného.

Na zázname, ktorý má 38 minút, je počuť armádnych dôstojníkov hovoriacich o tom, ako by Kyjev mohol použiť nemecké rakety dlhého doletu Taurus v boji proti ruským silám. Nemecké úrady nespochybnili autenticitu nahrávky.

Nasadenie striel Taurus

Nemecká tlačová agentúra dpa informovala, že v uniknutej nahrávke možno počuť štyroch dôstojníkov vrátane šéfa nemeckých vzdušných síl Inga Gerhartza, ako sa pripravujúc sa na stretnutie s ministrom obrany Borisom Pistoriusom rozprávajú o scenároch nasadenia striel Taurus.

Skoré dodanie a rýchle rozmiestnenie rakiet by podľa rozhovoru bolo možné len za účasti nemeckých vojakov a výcvik ukrajinských vojakov na samostatné nasadenie striel by bol možný, ale trvalo by to mesiace. Nahrávka tiež dáva najavo, že nemecká vláda neschválila dodávku striel Taurus.

Vyšetrovanie nahrávky

Nemecko je v súčasnosti druhý najväčší dodávateľ vojenskej pomoci po Spojených štátoch a tento rok svoju pomoc zintenzívňuje.

S dodaním striel Taurus sa však kancelár Olaf Scholz zdráha, hoci ich Kyjev úpenlivo žiada, pričom poukazuje na riziko priameho zapojenia Nemecka do vojny na Ukrajine. Tieto strely majú dosah do 500 kilometrov a teoreticky by ich mohli použiť proti cieľom na ruskom území.

Cez víkend nemecké úrady oznámili, že vyšetrujú nahrávku aj to, ako bolo možné, že ju zachytilo Rusko. Scholz to v sobotu označil sa veľmi vážnu záležitosť, na ktorej objasnení úrady pracujú veľmi dôsledne, rýchlo a intenzívne. Pistorius zas v nedeľu povedal, že únik nahrávky je súčasť ruskej informačnej vojny proti Západu s cieľom vytvoriť nezhody v Nemecku.