Rusi pri útoku na východe Ukrajiny zabili tri dvojročné deti a 34-ročného muža

Zranená bola aj 74‑ročná žena, ktorá dostáva lekársku pomoc.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Vojna na Ukrajine
Záchranné zložky pracujú na mieste po tom, čo ruský dron zasiahol mestskú pôrodnicu v Záporoží. Foto: Archívne, SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ruský útok na východoukrajinské mesto Bohoduchiv si v stredu vyžiadal štyri obete, medzi nimi tri malé deti. Informoval o tom šéf charkovskej vojenskej správy Oleh Synehubov.

Podľa jeho vyhlásenia na Telegrame zahynuli dvaja dvojroční chlapci, dvojčatá, a dvojročné dievča. V tom istom dome zomrel aj 34‑ročný muž, ktorý podľahol zraneniam. Zranená bola aj 74‑ročná žena, ktorá dostáva lekársku pomoc.

V skoršom vyhlásení Synehubov uviedol, že medzi zranenými je aj 35‑ročná tehotná žena.

Bohoduchiv leží v Charkovskej oblasti, kde Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na dopravnú a energetickú infraštruktúru.

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
31 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Oleh Synehubov
Okruhy tém: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk