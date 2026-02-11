Rusi pri útoku na východe Ukrajiny zabili tri dvojročné deti a 34-ročného muža

Ruský útok na východoukrajinské mesto Bohoduchiv si v stredu vyžiadal štyri obete, medzi nimi tri malé deti. Informoval o tom šéf charkovskej vojenskej správy Oleh Synehubov.
Podľa jeho vyhlásenia na Telegrame zahynuli dvaja dvojroční chlapci, dvojčatá, a dvojročné dievča. V tom istom dome zomrel aj 34‑ročný muž, ktorý podľahol zraneniam. Zranená bola aj 74‑ročná žena, ktorá dostáva lekársku pomoc.
Rusi v Sloviansku zabili matku s 11-ročnou dcérou. Medzi zranenými je ďalšie sedemročné dievča
V skoršom vyhlásení Synehubov uviedol, že medzi zranenými je aj 35‑ročná tehotná žena.
Bohoduchiv leží v Charkovskej oblasti, kde Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na dopravnú a energetickú infraštruktúru.