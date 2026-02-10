Rusi v Sloviansku zabili matku s 11-ročnou dcérou. Medzi zranenými je ďalšie sedemročné dievča

Ruská armáda sa nachádza len asi 15 kilometrov od mesta a pomaly k nemu postupuje.
Foto: Ilustračné, AP Photo/Andrii Marienko
Ruské bombardovanie Slovianska na východe Ukrajiny si vyžiadalo život 11‑ročného dievčaťa a jeho matky, oznámili v utorok miestne úrady. Sedem ďalších ľudí bolo zranených.

„Medzi zranenými je 7-ročné dievča,“ napísal na sociálnych sieťach regionálny predstaviteľ Vadym Filaškin a zverejnil fotografie z miesta útoku, na ktorých vidno horiace budovy a okná vyrazené tlakovou vlnou. Záchranári pokračujú v záchranárskych prácach a počet obetí sa môže ešte zmeniť.

„Každý deň v Doneckej oblasti prináša nové a pokračujúce vojnové zločiny Rusov,“ uviedol Filaškin.

Priemyselné centrum Sloviansk leží v širšej Doneckej oblasti, ktorá je jednou z piatich, ktoré Kremeľ jednostranne vyhlásil za súčasť Ruska. Ruská armáda sa nachádza len asi 15 kilometrov od mesta a pomaly k nemu postupuje.

Ruské okupačné úrady v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny medzitým informovali, že ukrajinské útoky za posledných 24 hodín zabili dve osoby.

