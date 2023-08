Rusi nebudú žiť pokojne, pred Dňom nezávislosti Ukrajiny by sa mali začať báť

Rusko by 24. augusta, na Deň nezávislosti Ukrajiny, mohlo podniknúť ďalší raketový útok. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj, ktorý zároveň dodal, že v tento deň by sa mali báť aj Rusi.

„V Deň nezávislosti Ukrajiny sa agresívne Rusko môže uchýliť k ďalšiemu aktu raketového terorizmu. Môže sa to stať o deň skôr alebo neskôr. Alebo to môže trvať niekoľko dní a môže to mať niekoľko vĺn. Vlastne si nemyslím, že to niekoho z Ukrajincov môže prekvapiť,“ povedal Skibickyj a dodal: „Nie v ukrajinských mestách, ale v Rusku by sa pred dňom našej nezávislosti, ako v ktorýkoľvek iný deň, mali obávať, pretože kým budú okupanti na našej pôde, Moskovčania neuvidia ani nepocítia pokojný život.“

Skibickyj tvrdí, že „Deň nezávislosti Ukrajiny je najvýznamnejším štátnym sviatkom“.

„Mnoho generácií Ukrajincov bojovalo za štátnosť a táto hodnota motivuje súčasných bojovníkov za slobodu a oslobodenie Ukrajiny do ďalšej tvrdej a kreatívnej práce,“ podotkol Skibickyj.