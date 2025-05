Rumunský nacionalista George Simion uznal porážku v prezidentských voľbách

Rumunský nacionalista George Simion priznal porážku v druhom kole prezidentských volieb a zagratuloval centristickému primátorovi Bukurešti Nicusorovi Danovi k víťazstvu. „Chcel by som zablahoželať svojmu súperovi Nicusorovi Danovi. Vyhral voľby a bola to vôľa rumunského ľudu,“ povedal Simion, ktorý predtým vyhlásil, že vyhral on.

Nicusor Dan získal takmer 54 percent hlasov, zatiaľ čo za Simiona podľa takmer kompletných výsledkov hlasovalo približne 46 percent Rumunov.

Danovi zablahoželala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a vyhlásila, že to pomôže pracovať na „silnej Európe“. Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že Rumuni si „zvolili demokraciu, právny štát a Európsku úniu… napriek mnohým pokusom o manipuláciu“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež zablahoželal Danovi a povedal, že „je dôležité mať v Rumunsku spoľahlivého partnera“.