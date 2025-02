Rubľov otvorene o psychických problémoch: Bol som v slučke. Aký je zmysel života? - VIDEO

Ruský tenista Andrej Rubľov priznal, že v posledných rokoch bojoval s depresiami a cítil sa „úplne stratený“.

Svetová deviatka sa pred turnajom v Dubaji otvorila a podelila o to, ako mu bol krajan Marat Safin veľkou oporou, píše web eurosport.com.

Na podujatí v Spojených arabských emirátoch síce vypadol už v prvom kole, no predtým triumfoval v katarskej Dauhe.

V úprimnom rozhovore 27-ročný tenista ďalej uviedol, že sa teraz všetko uberá „lepším smerom“.

„Bol som akoby v slučke, stratený sám so sebou, niekoľko rokov som nevedel nájsť cestu, nechápal som, čo mám robiť. Znie to trochu dramaticky, ale aký je dôvod alebo zmysel života?“ priblížil s tým, že keď sa to deje pár mesiacov, tak má človek akú-takú trpezlivosť.

„Ale keď sa to deje rok, dva, tri, štyri, päť, a ide to mnoho, mnoho rokov, v jednom momente akoby ste to už nemohli vydržať,“ povedal a potvrdil, že užíval aj antidepresíva, ale prestal, keďže mal pocit, že mu už nepomáhajú.

Pomoc našiel v podobe bývalej svetovej jednotky a krajanovi 45-ročnom Maratovi Safinovi, informoval spomínaný web.

„S jeho pomocou som tak trochu pochopil sám seba a bol to trochu reštart z úplného dna. Odtiaľ som sa aspoň mohol postupne začať uberať lepším smerom a teraz sa tam postupne posúvam. Nie som šťastný, nie som na tom dobre ani zle, ale nepociťujem už žiadny stres, necítim úzkosť, nemám depresie. Som len neutrálny, nie šťastný, nie zlý, ale aspoň som našiel základňu a to je začiatok.“

Andrey Rublev: I was just kind of in a loop, lost with myself for a couple of years of, not finding the way, not understanding what to do, what for? Sounds a bit dramatic, like what’s the reason or purpose to live? I don’t know, just completely lost with myself (…) pic.twitter.com/b7x4PpP3F4

