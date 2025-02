V Mexiku sa tenisti údajne otrávili jedlom. Hromadne nenastúpili na svoje zápasy - FOTO

Až tri z ôsmich zápasov na tenisovom turnaji v mexickom Acapulcu sa v rámci jedného dňa neodohralo. Raz šlo o skreč a dvakrát nenastúpenie na duel. Dôvod? Údajne pre otravu jedlom, píše portál tennis.com.

Dán Holger Rune sa vzdal už po treťom geme, zatiaľ čo Američan Tommy Paul a Nór Casper Ruud vôbec nenastúpili.

„Je mi veľmi ľúto, že som dnes musel odstúpiť. Dúfal som, že prekonám žalúdočnú chorobu, ktorá sa objavila včera, a do poslednej chvíle som sa snažil urobiť všetko pre to, aby som dnes mohol hrať,“ napísal Ruud na sociálnej sieti.

Rune sa po 15 minútach vzdal proti ďalšiemu rodákovi z USA Brendonovi Nakashimovi. Na gemy prehrával už 0:3.

„Som nahnevaný a smutný zároveň. Mal som otravu jedlom a nemohol som hrať. Vôbec som nechcel, aby sa to tak skončilo,“ vyjadril sa Dán.

Furious and so sad at the same time. Had a food poisoning and was unable to play today. One of my favorite places is Mexico and I love this tournament @AbiertoTelcel . Absolutely not the way I wanted it to end

— Holger Rune (@holgerrune2003) February 27, 2025