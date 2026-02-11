Kaliňák pokladá rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie za zlé, proti pokute za Kukuricu sa plánuje odvolať

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa podpredsedu vlády a ministra obranyRoberta Kaliňáka (Smer-SD) bráni rozvoju Slovenska. Pokuta za Kukuricu je toho podľa neho len ďalším dôkazom. O pokute vo výške 100-tisíc eur pre Bytovú agentúru rezortu ministerstva obrany (BARMO) informoval opozičný poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko). Upozornil, že ministerstvo obrany podľa ÚVO porušilo zákon o verejnom obstarávaní minimálne 17-krát.
17 súťaží
Minister Kaliňák však upozornil, že tu nejde o 17 skutkov. Vysvetlil, že ide o 17 súťaží, ktoré majú jednu a tú istú spoločnú chybu.
„ÚVO tvrdí, že sa nemali byť rozdelené a mali byť v jednom samotnom obstarávaní,“ povedal Kaliňák a podotkol, že štyri z tých obstarávaní, týkajúce sa napríklad výťahu, čistenia a upratovania, robili ešte bývalí ministri obrany Jaroslav Naď (Demorkati) a Martin Sklenár.
„Potom prišla naša vláda. Bolo potrebné zabezpečiť okamžite Kukuricu proti pádu či nejakej deštrukcii. Bola tam otázka zlikvidovania azbestu. Dve zo sedemnástich sú nadlimitné súťaže na fasádu a vnútro,“ uviedol minister. ÚVO sa podľa slov ministra odvolalo na rozhodnutie, ktoré bolo vykonané voči ministerstvu hospodárstva, kde sa rekonštruovalo desať kancelárií desiatimi rôznymi podlimitnými obstarávaniami.
Plánuje sa odvolať
Aj podľa Kaliňáka malo byť to isté desaťkrát v jednej zmluve. Ako však upozornil, toto nie je prípad ministerstva obrany, pretože išlo vždy o iné obstarávanie, a na každé bola nejaká iná firma.
„Navyše, nemôžete tvrdiť, že sa spojili obstarávania, keďže medzi tým sa zmenila vláda. Nemôžete od nás chcieť, aby sme kryli alebo rozporovali obstarávania za ministra Naďa a Sklenára, a teda cez troch ministrov,“ doplnil minister s tým, že navyše sa medzičasom zmenil aj účel budovy. Rozhodnutie ÚVO preto pokladá minister za zlé a plánujú sa odvolať. Kaliňák je teda pripravený aj na to, že to pôjde na súd.
„Ak ide o pokuty, tak sú to peniaze zo štátneho rozpočtu do štátneho rozpočtu. To nemá nejaký zásadný význam. Skôr ide o tú diskusiu a o to, či postupujete správne. ÚVO sa stavia vždy proti rozvoju, tak ako zastavilo nezmyselne veľkú výstavbu D1, čo spôsobilo obrovské hospodárske škody,“ uviedol Kaliňák.
V prípade ministerstva obrany tak ide podľa neho o mini zákernosť zo strany ÚVO. „V tomto prípade sú vedľa. A to nie je jedinýkrát. Máme takýchto konaní s ÚVO omnoho viac,“ uzavrel minister obrany.