Rozhodca urobil osudovú chybu. Tímu vystriedal nesprávneho hráča, duel napokon prehrali - VIDEO

Domáci Bournemouth a hosťujúci Fulham odohrali duel, na ktorý len tak ľahko nezabudnú. Pre oboch šlo o mimoriadne dôležitý boj o priečky zaručujúce kvalifikáciu Európskej konferenčnej ligy.

Už po 53 sekundách otvoril skóre ghanský krídelník Antoine Semenyo. Klub z Londýna sa márne snažil vyrovnať, preto tréner Marco Silva pripravil trojité striedanie, píše web sport.cz.

Štvrtý rozhodca zdvihol nad hlavu tabuľu s číslami a hráči začali striedať. Na ihrisko sa dostali Tom Cairney, Raúl Jiménez a Adama Traoré, zatiaľ čo Sander Berge, Rodrigo Muniz a Ryan Sessegnon šli opačným smerom. Práve u posledného menovaného došlo k chybe.

Predpisy hovoria jasne

Portugalský kouč ho nechcel vystriedať. Niekde na osi realizačný tím Fulhamu a štvrtý rozhodca došlo k nedorozumeniu.

Keď si Silva všimol, že anglický krídelník opustil ihrisko, začal protestovať. Nechcel to.

Bolo však už neskoro, predpisy anglickej ligy hovoria, že keď je hráč vystriedaný, nemôže sa už vrátiť do hry.

¡VAYA LÍO! 😅 ✅ Se equivocaron en el número en la tablilla y mostraron el de Sessegnon

✅ Sessegnon sale del campo y su entrenador lo coge de la camiseta para que vuelva a entrar

✅ El árbitro dice que tiene que salir y Sessegnon es sustituido #PremierLeagueDAZN ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/4YTvWVQN4R — DAZN España (@DAZN_ES) April 14, 2025

Bol zmätený

Sessegnon tak musel zostať na lavičke.

„Došlo k nedorozumeniu medzi naším realizačným tímom a štvrtým rozhodcom. Keď som videl, že Sessegnon strieda, snažil som sa to napraviť. Ale on (štvrtý rozhodca) nám to nedovolil napraviť,“ vysvetlil situáciu po zápase Silva.

„Štvrtý rozhodca bol celý zápas zmätený,“ rypol si do neho Portugalčan podľa spomínaného webu.

Fulham napokon nedokázal streliť gól a Bournemouthu podľahol 0:1, čím sa v tabuľke prepadol za svojho súpera.

Londýnčania sú na deviatom mieste. Medzi tímami rozhoduje len skóre.

Oba kluby strácajú šesť bodov na Aston Villu, ktorá je na priečkach zaručujúcich európsku púť v kvalifikácii Konferenčnej ligy. Do konca súťaže ostáva ešte šesť kôl.