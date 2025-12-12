Rozdelený Cyprus bližšie k riešeniu? Lídri oboch častí naznačili ochotu obnoviť mierový proces

Išlo o prvé rokovanie prezidenta Nikosa Christodoulidesa s novým lídrom severocyperskej tureckej komunity Tufanom Erhurmanom, zvoleným v októbri.
Cyprus Peace Talks
Cyperský prezident Nikos Christodoulides (vľavo) a vodca cyperských Turkov Tufan Erhurman (vpravo) počas stretnutia s vyslankyňou OSN Mariou Angelou Holguinovou v Nikózii 11. decembra 2025. Foto: AP Photo/Petros Karadjias, Poo
Lídri oboch častí rozdeleného Cypru vo štvrtok signalizovali nový záväzok k obnoveniu mierového procesu počas stretnutia v priestoroch OSN v Nikózii, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN).

Išlo o prvé rokovanie prezidenta Nikosa Christodoulidesa s novým lídrom severocyperskej tureckej komunity Tufanom Erhurmanom, zvoleným v októbri.

Pod vedením OSN

Stretnutie sa uskutočnilo za účasti osobitnej vyslankyne OSN Marie Angely Holguínovej a nadviazalo na marcový ženevský summit, ktorý priniesol prvý posun po rokoch stagnácie. Podľa vyhlásenia OSN sa obaja lídri zaviazali pokračovať v procese a súhlasili s účasťou na širšom neformálnom stretnutí, ktoré zvolá generálny tajomník OSNAntónio Guterres.

OSN uviedla, že lídri chcú „dosiahnuť konkrétne výsledky v prospech gréckych aj tureckých Cyperčanov“ a sú pripravení stretávať sa „tak často, ako bude potrebné“. Zároveň pripomenula, že opatrenia na budovanie dôvery nie sú náhradou za komplexné riešenie cyperskej otázky.

Rozdelený od roku 1974

Cyprus je rozdelený od roku 1974 po tureckej invázii, ktorá nasledovala po prevrate podporovanom vtedajšou gréckou juntou. Tureckú republiku Severný Cyprus, vyhlásenú v roku 1983, uznáva len Ankarou. Medzinárodne uznávaná Cyperská republika kontroluje južnú časť ostrova a je členom Európskej únie (EÚ).

Posledné veľké rokovania v roku 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane sa skončili neúspechom. V marci Guterres hovoril o „novej atmosfére“ po dohode o otvorení ďalších priechodov a odstraňovaní mín.

Osobitný vyslanec EÚ Johannes Hahn vo štvrtok uviedol, že „teraz je čas priniesť výsledky“. Erhurman dlhodobo podporuje federálne usporiadanie ostrova, ktoré presadzujú OSN a EÚ.

