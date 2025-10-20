Voliči na Severnom Cypre odmietli lídra podporovaného Tureckom. Nastane zjednotenie ostrova?

Severný Cyprus, ktorý je uznávaný ako štát iba Tureckom, si zvolil nového prezidenta. Prekvapivo sa ním stal kandidát, ktorý nebol podporovaný tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Podľa výsledkov získal bývalý premiér Tufan Erhurman takmer 63 percent hlasov, zatiaľ čo Erdoganom preferovaný kandidát Ersin Tatar dosiahol 35 percent.
Erdogan trvá na dvojštátnom riešení Cypru, vyzýva na uznanie rozdelenia ostrova
Cyprus je rozdelený od roku 1974. V reakcii na puč s cieľom pripojiť ostrov ku Grécku vznikla o niekoľko rokov neskôr Severocyperská turecká republika. Väčšina medzinárodného spoločenstva uznáva výhradne legitimitu grécko-cyperskej vlády kontrolujúcej južnú časť ostrova.
Kým Tatar zastával tureckú líniu dvoch samostatných štátov na Cypre, Erhurman naznačil, že uprednostňuje federálny štát, ktorý by zahŕňal obe časti ostrova. Erhurman povedal, že vo voľbách nebol žiaden porazený a že „turecko-cyperský ľud vyhral spoločne“.
„Svoje povinnosti, najmä v oblasti zahraničnej politiky, budem vykonávať v konzultácii s Tureckou republikou,“ povedal a snažil sa upokojiť obavy Ankary, že by sa mohol pokúsiť odtrhnúť.
Cyprus a USA zdvojnásobia spoločné úsilie v boji proti nelegálnym finančným aktivitám
Erdogan na sociálnych sieťach zablahoželal Erhurmanovi a dodal, že Turecko bude „naďalej brániť práva a suverénne záujmy“ odtrhnutého územia.
Zatiaľ posledné významné mierové rokovania o riešení otázky rozdeleného statusu ostrova sa konali v roku 2017 vo Švajčiarsku, no neboli úspešné. V júli tohto roka sa lídri oboch strán stretli v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku na rokovaniach, ktoré generálny tajomník OSN António Guterres označil za „konštruktívne“.