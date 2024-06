Roth Neveďalová: Do EÚ potrebujeme vrátiť zdravý racionálny rozum, poukázali na to aj protesty farmárov

Do Európskej únie (EÚ) potrebujeme vrátiť zdravý racionálny rozum, nakoľko oveľa viac mandátov do Európskeho parlamentu (EP) získali strany, ktoré protestovali proti „Green Dealu“.

Prikláňa sa na stranu zdravého rozumu

Pre agentúru SITA to uviedla zvolená europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD). Ako dodala, prehodnotiť bude potrebné viacero rozhodnutí, ktoré EÚ urobila v poslednej dobe.

„Videli sme protesty farmárov, ktoré boli z rôznych dôvodov v každej krajine EÚ. Spoločné však mali to, že EÚ dáva stále viac reštrikcií, opatrení a spútava ich. Pritom na druhej strane hovorí, že chce ľudí v regiónoch, aby sme mali svoje vlastné kvalitné a zdravé potraviny. Takže musíme sa rozhodnúť, čo chceme. Či ľudí v regiónoch, v poľnohospodárstve, v priemysle, pracovné miesta. Alebo chceme mať čisté ovzdušie, všetko krásne zelené a byť príkladom pre celý svet, ale nebudeme tu schopný prežiť. Lebo všetko budeme mať drahšie. To je to, k čomu spejeme,“ vysvetlila Roth Neveďalová s tým, že ona sa prikláňa na stranu zdravého rozumu.

Nesmieme si dávať nereálne ciele

Europoslankyňa verí, že v EP prehodnotia viacero rozhodnutí aj preto, že si nesmieme dávať nereálne ciele.

„Napríklad na spotrebu emisií, alebo vypúšťania metánu hovädzím dobytkom. Ak bolo cieľom ohľadom dobytka obmedzenie, aby ľudia jedli menej mäsa, tak to povedzme ľuďom. Ale nerobme reštrikcie a obmedzenia, aby sme hovorili, koľko metánu alebo akých plynov môže aký dobytok alebo aké zviera vypúšťať. A naozaj sa snažme, aby tie alternatívy boli zdravé, ale aj dostupné. Takže ja vnímam to, aby sme ľudí, ktorí chcú zostávať v regiónoch a pracovať v poľnohospodárstve aj naozaj podporovali. Mali by sme im prácu uľahčovať, mali by sme ich podporovať. Slovensko potrebuje zvýšiť sebestačnosť v tejto oblasti. My tu budeme mať krásne čisté ovzdušie, krásne čisté lesy a nikto nám nebude spásať naše pasienky, nikto nebude v regiónoch žiť, lebo nebude mať dôvod, prečo tam zostávať,“ vyjadrila sa Roth Neveďalová.

Na záver europoslankyňa doplnila, že ich cieľom je získať pozíciu vo frakcii socialistov, ktorú schválil aj snem Smer-SD. Napriek kampani v eurovoľbách poznačenej atentátom na premiéra, ktorú museli pozastaviť, europoslankyňa poďakovala voličom za ich hlasy. Doplnila, že o to viac si vážia výsledok, nakoľko dostali o dva mandáty viac ako v minulých voľbách.