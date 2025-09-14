Fenomenálna sezóna pokračuje. Marc Márquez je už len krok od zisku siedmeho titulu majstra sveta

Španielsky motocyklový jazdec Marc Márquez je blízko zisku svojho siedmeho titulu majstra sveta v MotoGP po triumfe na Veľkej cene San Marína.
Pretekár tímu Ducati má o 182 bodov viac ako jeho brat Alex, ktorý skončil tretí. Do konca sezóny ostáva odjazdiť ešte šesť podujatí.
Ak by sa mu podarilo opäť raz stať sa svetovým šampiónom, vyrovnal by sa legende Valentinovi Rossimu už na Veľkej cene Japonska koncom septembra.
Marc Márquez vyhral v Maďarsku po šprinte aj hlavné preteky v MotoGP. Na čele MS má obrovský náskok
Aktuálne 32-ročný jazdec si pripísal už 99. víťazstvo v MotoGP. Štartoval zo štvrtého miesta, no potom vyhral brilantný súboj s Marcom Bezzecchim.
Presne ako počas sobotňajších (13.9.) šprintérskych pretekov Márquez okamžite predbehol Fabia Quartarara i svojho brata Alexa a umiestnil sa za Bezzecchim.
Ale na rozdiel od šprintu Španiel neurobil žiadnu takúto chybu, keď sa v 12. kole dostal do vedenia. Využil súperov šmyk, ktorý v zákrute zašiel príliš ďaleko.
Zabezpečil si 11. víťazstvo v aktuálnej fenomenálnej sezóne, v ktorej vyhral aj 14 šprintov.