Ronaldo je hrdý na svoju dlhovekosť. Proti Slovensku som už tuším skóroval, vraví

Na Slovensko po druhý raz vo svojej kariére pricestuje portugalský futbalista Cristiano Ronaldo. Kým v roku 2005 prišiel ako čerstvo 20-ročný mladík začínajúci kariéru, po 18 rokoch zavíta ako kapitán portugalského národného mužstva ovenčený množstvom úspechov, ktoré za tie roky dosiahol na klubovej i reprezentačnej scéne.

V piatkovom dueli J-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2024 do Nemecka privedie Portugalčanov na ihrisko bratislavského Národného futbalového štadióna na súboj proti slovenskému tímu.

Slovákom strelil gól z priameho kopu

Pred duelom si zaspomínal na oba zápasy, v ktorých v minulosti proti Slovákom nastúpil. „Proti Slovensku som tuším dal gól z priameho kopu,“ uviedol CR7 na webe Portugalskej futbalovej federácie.

Po prvý raz čelil slovenskému mužstvu 30. marca 2005 v rámci kvalifikácie o postup na MS 2006 v Nemecku. Na starom štadióne na Tehelnom poli v Bratislave pred 28-tisíc divákmi sa vtedy zrodila remíza 1:1, i keď Slováci mohli aj vyhrať.

O približne dva mesiace v Lisabone zvíťazili Portugalčania 2:0. Cristiano Ronaldo vtedy z priameho kopu strelil svoj ôsmy z doterajších 123 reprezentačných gólov.

Portugalčania potrebujú ešte dva zápasy

Portugalčania majú zatiaľ na konte plný počet 12 bodov a skóre 14:0, Slováci nazbierali o dva body menej. Ak portugalský tím zvládne duel na Slovensku a následne aj domáci súboj proti Luxemburčanom, bude veľmi blízko k postupu na ME.

„Naozaj chceme vyhrať tieto dva zápasy. Ak vyhráme, už to máme prakticky za sebou. Potrebujeme dva dobré zápasy, najmä tento so Slovenskom. Zápasy vonku sú zvyčajne komplikovanejšie. Pokúsime sa vyhrať a potom doma zdolať Luxembursko. Ak vyhráme, prakticky sa kvalifikujeme,“ poznamenal Cristiano Ronaldo.

Dlhovekosť je náročná, ale dá sa to

Rodák z Madeiry je súčasťou reprezentačného mužstva už viac ako 20 rokov. Debutoval v ňom 20. augusta 2003 v dueli proti výberu Kazachstanu. Za ten čas sa stal svetovým rekordérom v počte štartov (200) i gólov (123) v drese národného tímu.

„Od roku 2003 som prežil dobré momenty, záverečné fázy turnajov, majstrovstvá sveta a Európy, Ligu národov… Na tých 20 rokov som hrdý, stále sa cítim dobre a chcem pokračovať. Dlhovekosť je náročná, ale ukázal som, že sa to dá,“ poznamenal Ronaldo, ktorý na Slovensku načne tretiu stovku reprezentačných štartov.

Medzi Ronaldom a Messim bola rivalita

Už 38-ročný Ronaldo sa minulý týždeň stal prvým hráčom vo futbalovej histórii, ktorý vo svojej kariére dosiahol hranicu 850 gólov v súťažných zápasoch.

„Dosiahol som 850, nasledovať bude 860, 870… Treba ísť pomaly, nebyť príliš smädný po pohári. Mojím cieľom je vždy sa dívať dopredu, dosahovať klubové a reprezentačné ciele aj moje vlastné a užívať si život, ktorý je dynamický,“ podotkol Cristiano Ronaldo, ktorý sa pred duelom na Slovensku vyjadril aj k dlhoročnej rivalite s Argentínčanom Lionelom Messim: „Nenávisť? Nevidím to tak. Bola medzi nami rivalita. Bolo to dobré, ľuďom sa to páčilo. Obaja sme veľmi dobre zmenili futbalovú históriu. Rešpektujú nás po celom svete, ale každý si ideme svojou cestou. Nevravím, že sme kamaráti, ale navzájom sa rešpektujeme ako profesionáli.“