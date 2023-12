Rómom stačilo Matovičovho cirkusu. Žiadajú, aby si spolu s Pollákovcami plnili predvolebné sľuby (video)

Igor Matovič (Slovensko), poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák, a poslanec za hnutie Slovensko Peter Pollák ml. hrubo a vedome oklamali a zneužili chudobných Rómov. Uviedlo to občianske združenie Únia Rómov na Slovensku, ktoré upozornila na to, že je tu skupina obyvateľov, ktorá nevie, ako prežije sviatky v pokoji, pretože nemá ani na základné potreby ako je napríklad teplé jedlo, bývanie či zimné oblečenie.

Kupovanie hlasov

Úniu Rómov na Slovensku v tieto dni kontaktovalo množstvo obyvateľov z rómskych osád s problémom, ktorý je podľa združenia dôsledkom sľubu Matoviča a Pollákovcov.

„Je to sľub, že ak im dajú vo voľbách hlas, dostanú 500 eur. A tak títo ľudia, ktorí im uverili, si požičali peniaze od úžerníkov a teraz sú vo veľkých osobných problémoch,“ vyhlásilo združenie. Združenie v tejto súvislosti podáva aj trestné oznámenie na Krajskej prokuratúre v Prešove a verí, že príslušné orgány všetko vyšetria.

Matovič a Pollákovci podľa Únie Rómov vedeli, že nedokážu presne porozumieť ich zavádzajúcim sľubom, a že vo vidine jednoduchého získania financií dostanú ich hlasy.

Rodinné tragédie

„Samozrejme, že každý je zodpovedný za svoje konanie ale zúfalý človek robí zúfalé činy,“ uviedlo združenie s tým, že keď je človek v situácii, keď nemá čo dať jesť svojim deťom a niekto mu prisľúbi peniaze, ktoré mu môžu pomôcť na niekoľko mesiacov, tak túto možnosť využije a zapredá svoj volebný hlas.

„Toto sa stalo v mnohých prípadoch a pomaly sú z toho rodinné tragédie,“ upozornilo združenie s tým, že majú zdokumentované viaceré prípady. Ako Únia Rómov pripomenula, Matovič a Pollákovci mali v kompetencii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity od roku 2012, kedy bol Pollák st. splnomocnenec a aj poslancom parlamentu a následne štyri roky vo vláde.

„Pýtame sa, čo konkrétne urobili pre vyriešenie problémov v rómskych osadách za tých osem rokov čo mali zodpovednosť a starosť o túto oblasť? Odpoveď je nič,“ skonštatovalo združenie s tým, že Matovič a jeho hnutie pochopili, že rómske voličské hlas sú lacné a predvolebné sľuby im nemusia plniť.

Stačilo cirkusu

„My Rómovia, máme už dosť tohoto cirkusu, odkazujeme Matovičovi a Pollákovcom aby splnili svoje sľuby,“ vyhlásila Únia Rómov s tým, že v opačnom prípade by sa mali hanbiť a odstúpiť.

„Zároveň vyzývame kompetentných, vládu, splnomocnenca pre rómske menšiny na stretnutie a okamžité jednanie o možných riešeniach aktuálnych potrieb, aby sa nastavili zdroje z eurofondov na projekty, ktoré konkrétne pomôžu vyriešiť nahromadené problémy a nie len na matovičovské a pollákovské prázdne slová o riešení a pomoci bez skutočného efektu pre ľudí,“ zdôraznilo združenie, ktoré verí, že nová vláda pochopí, že aj Rómovia sú občania, ktorí chcú a vedia byť prínosom pre spoločnosť.

„Potrebujeme konkrétnu a reálnu pomoc aby sme sa vedeli plnohodnotne zapojiť do života. My sme pripravení okamžite spolupracovať na konkrétnych riešeniach s vládou a s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Nezahoďte možnosť využiť potenciál Rómov na Slovensku. My sa práce nebojíme, chceme pracovať, zlepšiť náš život a život našich detí,“ uzavrela Únia Rómov na Slovensku.