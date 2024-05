Romantická dráma na toto leto: Bestseller Končí sa to nami prichádza ako film

Itafilm predstavuje ukážku romantickej drámy Končí sa to nami, ktorá príde do kín v auguste. Film vznikol podľa knižného bestselleru Colleen Hooverovej, ktorý v roku 2022 vyšiel a zarezonoval aj na Slovensku. Je to silný emotívny príbeh o odvahe robiť ťažké rozhodnutia a búrať generačné vzorce. Film režíroval Justin Baldoni podľa scenára Christy Hallovej. Spisovateľka Colleen Hooverová bola nadšená, ako „filmársky tím perfektne vystihol podstatu knihy, veľmi decentným a krásnym spôsobom.“

Foto: Itafilm

Príbeh sa odvíja okolo Lily (Blake Lively) – mladej schopnej ženy, ktorá má život pred sebou. So svojím novým kvetinárstvom v Bostone a novou očarujúcou láskou Ryleom (Justin Baldoni, seriál Panenka Jane) ho vidí ružovo. Veľmi skoro však zisťuje, že pokiaľ sa nevysporiada s bolestnými spomienkami, bude ich nanovo zažívať aj v budúcnosti. Akú úlohu v Lilinom rozhodovaní zohrá jej prvá láska Atlas (Brandon Sklenar, Bitka o Midway, seriál 1923)?

Foto: Itafilm

Obrovská popularita knihy u čitateľov vzbudzuje očakávania od filmového spracovania. Uvidíme, koľko fanúšikov si získa filmová podoba Končí sa to s nami. Každopádne, Blake Lively a jej manžel Ryan Reynolds to isto budú sledovať veľmi pozorne. Končí sa to nami totiž príde do kín 8. augusta, len pár týždňov po Reynoldsovej novinke Deadpool & Wolverine. A rodinný súboj o divácku priazeň môže začať

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 8. AUGUSTA 2024

