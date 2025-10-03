Román, ktorý ohromil aj Baracka Obamu. Prečo si prečítať Problém troch telies?

Jedným z najväčších dôvodov je práve román Problém troch telies. Napínavý mix fyziky, filozofie a mimozemskej hrozby, ktorý si získal čitateľov od Pekingu až po New York. Teraz vyšiel v slovenčine aj s oriezkou.
Čína. Veľká kultúrna revolúcia. Násilie. Rozbúrené davy. Hnev. Nové idey sú umlčované. Tajný vojenský projekt, v ktorom ide o nadviazanie kontaktu s mimozemskými tvormi, sa blíži ku koncu.
Mladá astrofyzikčka Jie Wen-ťie sa zapletie do tajného projektu, ktorý má nadviazať kontakt s mimozemskou civilizáciou. To, čo sa zdá ako zúfalý pokus prelomiť izoláciu ľudstva, sa napokon ukáže ako osudová chyba.
O tridsať rokov neskôr umierajú významní a pokrokoví vedci. Medzi ľudí sa dostáva zvláštna hra. Priepasť politických intríg sa žalostne prehlbuje a chaos mätie hlavu nejednému výskumníkovi. Svet rozdeľujú odlišné presvedčenia, túžby po návrate k prírode, po mieri. Dokážeme pochopiť problém, ktorý nemá riešenie? Rokmi potlačovaná teória čoskoro vrhne svetlo na otázky mimo nášho chápania.
Za všetkým je virtuálna hra Tri telesá, ktorá nie je len neškodnou zábavou. Ukazuje sa, že ide o komunikačný kanál medzi ľuďmi a mimozemšťanmi z planéty Trisolaris – planéty, ktorá obieha tri slnká a prechádza cyklami chaosu a stability. Civilizácia Trisolaris hľadá nový domov a Zem sa javí ako ideálna destinácia.
Niektorí ľudia sa rozhodnú s mimozemšťanmi spolupracovať v nádeji, že prinesú poriadok do chaotického ľudstva. Iní sa ich snažia zastaviť. Vzniká tak konflikt, ktorý nie je len bojom medzi dvoma civilizáciami, ale aj otázkou, či je ľudstvo vôbec hodné záchrany.
Vypočujte si úryvok.
Číta Judita Hansman:
Problém troch telies je prvým čínskym románom, ktorý získal cenu Hugo (2015). Vyslúžil si aj obdiv známych osobností – Barack Obama označil trilógiu za „veľkolepý zážitok, ktorý človeka donúti premýšľať o svojom mieste vo vesmíre“. Mark Zuckerberg odporúčal knihu v rámci svojho čitateľského klubu. Kniha sa dočkala čínskej filmovej verzie a pred časom aj seriálovej adaptácie pre Netflix (2024), ktorá znova vzbudila záujem o trilógiu po celom svete.
Ak vás fascinuje vesmírna fyzika, lákajú mimozemské kontakty alebo len hľadáte román, ktorý vás donúti premýšľať ešte dlho po poslednej stránke, Problém troch telies je tou správnou voľbou.
Z anglického originálu The Three-Body Problem (China Educational Publications Import & Export Corporation Ltd., 2006) preložila Jana Seichertová.
Milan Buno, knižný publicista
