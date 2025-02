Rokovania rakúskej krajnej pravice a konzervatívcov o vytvorení vlády stroskotali

Rokovania krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) o vytvorení koaličnej vlády s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) stroskotali. Ani po niekoľkých týždňoch sa totiž nedokázali dohodnúť na rozdelení ministerských postov. Informuje o tom web Politico.

Kickl navrhoval, že Rakúskej ľudovej strane prenechá väčší počet ministerstiev, ale pre svoju stranu chcel ministerstvá vnútra a financií. Líder ÖVP Christian Stocker uviedol, že jeho strana chce zabezpečiť „ochranu právneho štátu“ a zachovať spoluprácu s medzinárodnými spravodajskými službami, a preto si chcel tiež ponechať rezorty financií a vnútra.

O tom, čo bude nasledovať, rozhodne rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Buď vyhlási nové voľby alebo nechá ÖVP, aby sa pokúsila uzavrieť dohodu so sociálnymi demokratmi a liberálmi. Hoci takáto dohoda by bola ťažká, spomínané strany by ju mohli uprednostniť, keďže prieskumy naznačujú, že predčasné voľby by krajnej pravici priniesli drvivé víťazstvo.