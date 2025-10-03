Rodinný film Myši v akcii: Vianočná pasca predstavil trailer

Láskavý, sviatočne naladený film Myši v akcii: Vianočná pasca rozpráva príbeh rozkošných myšiek, ktorým pokojné vianočné spolunažívanie naruší nečakaný príchod ľudskej rodiny. A tak sa rozhodnú brániť svoj domov. Rafinovane, vynaliezavo a úplne po svojom.
Do slovenských kín vtrhne 6. novembra rodinný film Myši v akcii: Vianočná pasca, ktorý unikátne spája hrané a animované pasáže, čím prináša vizuálne pôsobivý mix realizmu a fantázie. Vo filme sa realita prelína s rozprávkou a vytvára neopakovateľný sviatočný zážitok, ktorý poteší celé rodiny, a to nielen deti, ale aj dospelých divákov. Príbeh spojuje hravosť so silnými témami ako sú zväzok, odvaha a sila priateľstva, pretože Vianoce môžu byť aj dobrodružné a plné emócií.
Svet myší a ľudí
Zápletka sa odohráva v útulnom myšacom úkryte na vidieku, kde všetko vyzerá pokojne až kým sa do domova myší nevrúti ľudská rodina hľadajúca útočisko pred mestským zhonom. Odvážne myši sa rozhodnú brániť svoj priestor: svetielka slúžia ako tajné signály, šramot za stenami sa mení na varovanie a pasce, ktoré mali byť neškodné, sa stávajú významnou výzvou pre neopatrných votrelcov. Práve tu sa ukáže, že aj najmenšie bytosti dokážu mať veľké srdce a že sviatočné kúzlo vie spojiť celú komunitu bez ohľadu na ich veľkosť.
Za kamerou stojí Henrik Martin Dahlsbakken, významná osobnosť súčasnej nórskej kinematografie, ktorú oceňujú pre vizuálnu citlivosť a schopnosť vtiahnuť diváka do atmosféry filmu. Scenáristka Susanne Skogstad prispieva citlivým rukopisom plným humoru i dojímavých momentov. Produkcia spája partnerov z Nórska, Európy aj mimo nej, čo zaručuje univerzálny výraz a prístupnosť pre rôzne publikum.
Navyše už teraz je dostupný trailer k filmu, ktorý prináša prvý pohľad na svet myší, ich dobrodružstvá a spojenie medzi svetom ľudí a drobnými hrdinami. Rodiny sa môžu tešiť na sviatočný filmový zážitok plný humoru, napätia, vizuálnych detailov a skrytých odkazov, ktoré pobavia malých aj veľkých divákov.
Unikátnu snímku pre všetky vekové kategórie Myši v akcii: Vianočná pasca prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Slovenskí diváci sa môžu na milý predvianočný film pozrieť už od 6.novembra.
Informačný servis