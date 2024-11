Rodinný erb a rodokmeň: Trvalý dar, ktorý pretrvá generácie

Poznáte svoje korene? V dnešnej hektickej dobe nám poznanie rodinnej histórie a budovanie symbolov, ktoré spájajú generácie, dokáže nájsť hlbší zmysel a vniesť do života pocit hrdosti a príslušnosti. DYNASTIC – odborník na genealogické a heraldické služby – vám pomôže odhaliť tajomstvá predkov a vytvoriť rodinný erb, ktorý bude nositeľom vášho odkazu pre ďalšiu generáciu.

Záujem o rodinnú históriu a erbovú tradíciu na vzostupe

Poznanie rodinných koreňov nám umožňuje nazrieť do života našich predkov a spoznať naše celé príbehy, ktoré písali minulosť. V spoločnosti DYNASTIC máte príležitosť využiť profesionálne genealogické služby, ktoré sa zaoberajú hĺbkovým výskumom historických záznamov, archívov a matrík. Čoraz častejšie sa rodokmeň stáva originálnym a hodnotným darom na oslavu významných udalostí – či už ide o narodeniny, výročia alebo Vianoce.

Rodinný erb je jedinečným symbolom, ktorý dokáže reprezentovať hodnoty rodiny. Necháva sa zvečňovať na rôzne osobné či firemné predmety, čo pridáva na prestíži a jedinečnosti. Mnohí podnikatelia si svoj erb radi zobrazia na vizitkách alebo iných firemných symboloch, čím vyjadria svoje rodinné hodnoty a hrdosť.

Prečo je práve teraz čas objaviť rodinnú históriu?

V týchto časoch sa v genealogických výskumoch stretávame s unikátnymi zdrojmi, ktorých dostupnosť môže byť v budúcnosti obmedzená. Niektoré archívy, vojenské záznamy alebo dokumenty z Ústavu pamäti národa sú ohrozené skartáciou. Objednaním rodokmeňa či erbu v spoločnosti DYNASTIC máte záruku, že tieto informácie uchovávate pre ďalšie generácie. To nie je len osobný dar, ale aj vaše dedičstvo.

Foto: DYNASTIC

Ako prebieha tvorba erbu?

DYNASTIC sa riadi prísnymi heraldickými pravidlami, ktoré zabezpečia, že každý erb môže byť právoplatne zapísaný do Heraldického registra. Tento proces zahŕňa nielen estetické prvky, ale aj rešpektovanie tradícií a historických faktov. Klienti si môžu vybrať spôsob, ako bude ich erb zvečnený – či vo forme armálesu, na rodinných nehnuteľnostiach alebo v podobe exkluzívnych predmetov. Erb na vizitke či osobnom pečatidle je nezabudnuteľným symbolom. Zanechá v každom výnimočný dojem a symbolizuje tradíciu i vážnosť, ktorú rodina alebo firma vyznáva.

Investícia do rodinného dedičstva

Rodokmeň rodiny a erb nesú v sebe viac než len historické fakty; sú to hodnoty, ktoré predstavujú vaše korene a tradície, ktoré môžete odovzdať budúcim generáciám. DYNASTIC vám pomôže vytvoriť dedičstvo, ktoré bude žiť navždy a ktoré môžu vaši potomkovia považovať za hodnotnú súčasť svojej identity. Nech už hľadáte originálny dar pre blízkych alebo prestížny symbol, DYNASTIC vám dokáže ponúknuť riešenie, ktoré bude rezonovať nielen dnes, ale aj o generácie neskôr.

Odhaľte svoj rod a vytvorte odkaz pre ďalšie generácie so spoločnosťou DYNASTIC, ktorá rozumie významu rodinných hodnôt a dedičstva.

Foto: DYNASTIC

Aké archívy a historické zdroje považujete za najvzácnejšie pri zostavovaní rodokmeňov a prečo?

„Štátne matriky a archívy sú nám dostupné už „bežne“. Sú najlepším zdrojom na prvotný výskum predkov. Pri tvorbe príbehu rodu vo forme Kroniky vzácnymi zdrojmi sú rôzne sčítania obyvateľstva, ktoré prezradia zaujímavosti o spoločenskej vrstve, do ktorej predkovia patrili. Hodnotnými zdrojmi sú aj tie rodinné, ktoré majú predkovia klientov častokrát odložené a roky ukryté v bezpečí svojich pivníc či podkroví. Častokrát sú to dobové fotografie, pohľadnice, vojenské knižky alebo iné spisy, viac ako storočné krstné listy, domovské listiny a podobne.“

Ako prebieha proces vytvorenia rodinného erbu podľa heraldických pravidiel a čo všetko musí erb spĺňať, aby bol zapísaný do Heraldického registra?

„Erb musí obsahovať všetky náležitosti tak, ako keby bol vytvorený v stredoveku, musí mať teda štít, v ktorom je vyobrazený hlavný znak rodu. Štít je zdobený prikrývadlami, nad nimi sa nachádza turnajová prilba a na nej koruna s ďalším dôležitým znakom rodu. Pod erbom môže byť umiestnená stuha s rodovým heslom.

Po vytvorení erbu heraldikom si ho odkomunikujeme s klientom a ak je klient spokojný, predložíme návrh Heraldickému registru na prezretie. Po schválení podávame žiadosť o zápis do Heraldického registra.“

Čo by ste povedali ľuďom, ktorí zvažujú rodokmeň alebo erb ako dar pre rodinu alebo obchodných partnerov? Akú symboliku môžu tieto dary niesť?

„Rodokmeň je veľmi netradičným darom a pri každej príležitosti bol obdarovaný veľmi príjemne prekvapený, nie je jednoducho klasickým vecným darom. Vyzdvihuje minulosť, hodnoty rodiny, silu predkov, ktorý žili omnoho ťažšie životy plné výziev, tvrdej práce a predsa dokázali zachovať rod do dnešných čias. Súčasná rodina si vie v rodokmeni zachovať svoje hodnoty, spomienky a uložiť ich v akejsi časovej kapsuly pre ďalšie generácie.“

Foto: DYNASTIC

Stretávate sa pri výskume s príbehmi, ktoré vás osobne prekvapia alebo dojmú? Môžete sa podeliť o nejaký zaujímavý príklad?

„Počas našej praxe sme objavili veľa zaujímavých príbehov, či už úsmevných ale aj dojemných. Objavili sme rôzne netradičné povolania, napríklad jeden z vypátraných predkov bol zbojník J. Objavili sme rôznych remeselníkov, rodiny, ktoré prišli zo západných krajín, aby osídlili vyľudnené oblasti – napríklad drevorubači zvaní huncokári alebo odborníci na baníctvo či metalurgiu.

V začiatkoch nás prekvapovalo, aké veľké potomstvo dokázali mať predkovia. V akých oblastiach dokázali žiť, čo museli robiť pre to, aby prežili so svojimi rodinami. Veľmi zaujímavé bolo sledovať, ako sa vyvíjali jednotlivé oblasti, v ktorých predkovia žili – napríklad ako sa z malej osady na kraji lesa postupne stala dedinka, malé mesto a ako dostávali rôzne výsady od panovníkov na organizovanie trhov a podobne.

Dojemné sú hlavne reakcie klientov, ktorí dostanú spracovaný rodokmeň do ruky a tak reálne pocítia spojenie so svojimi predkami a prijmú hrdosť na to, kým sú.“

Ako vnímate budúcnosť genealogického výskumu a heraldiky na Slovensku v kontexte ubúdania historických dokumentov?

„Archívy majú kapacity priestorov, ktoré sú obmedzené a vidíme to hlavne na vojenských spisoch, ktoré ubúdajú. V súčasnosti sa nám častokrát stáva, hlavne pri výskume vojakov pôsobiacich v 1. svetovej vojne, že ich spisy sú už skartované a ponechaný je len spisový obal so stručným opisom, čo bolo v jeho vnútri.

Ubúdajú aj zdroje v Ústave pamäti národa a ktovie kedy bude možné bádať už len v naskenovaných matričných knihách, pretože fyzicky už nebudú dostupné alebo budú v takom zlom stave, že ich v archíve nebudú môcť predložiť, pretože neprešli rekonštrukciou väzby.“

Prečo podľa vás rastie záujem o rodinné erby medzi podnikateľmi a ako si ich radi nechávajú zobrazovať?

„Podnikatelia chápu, že to, čo v živote vybudovali, je výsledkom ich práce, úsilia a častokrát obety času osobného, času s rodinou. Chcú si tak svoje dielo označiť aj svojim osobným podpisom, ktorým erb je.

Je to aj netradičný spôsob vlastnej prezentácie, veď koľkých podnikateľov s erbom na vizitke ste už stretli? J Zatiaľ ich veľa nie je, ale pribúdajú a z toho sa tešíme. Erb je krásnym symbolom aj na rôznych nehnuteľnostiach podnikateľov, napríklad na rôznych penziónoch, hoteloch a podobne.“

