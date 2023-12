Rodičovský a trinásty dôchodok môžu zarezať neziskovky. Kde zoberie Ficova vláda peniaze?

Ficova vláda hľadá zrejme iné riešenie, odkiaľ vziať peniaze na rodičovský aj trinásty dôchodok. Keď minister sociálnych vecí, práce a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) prišiel s návrhom presunúť financovanie rodičovského dôchodku na dve percentá dane z príjmu, viacerých postavil pred Sofiinu voľbu.

Politickú zhodu však ešte nenašla, ale organizácie z neziskového sektora sú stále v pohotovosti. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na Noviny.sk, vidia v tom ohrozenie ich fungovania. Preto sa rozhodli spustiť petíciu, ktorá má už vyše 30-tisíc podpisov.

Museli by obmedziť aktivity

„Večer o ôsmej sme zdvihli v lige proti rakovine telefón, po desiatich minútach plaču sme sa dozvedeli že ide o ženu s rakovinou pankreasu, ktorá sa nevie nikam dovolať. My sme ju prepojili s psychologičkou a onkologičkou. Keď to nebudeme robiť my, tak kto?“ opýtala sa Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

„Obávame sa tejto zmeny, čo by to prinieslo a určite by tam bol výpadok našej pomoci,“ povedala Katarína Bagľašová z organizácie Deťom s rakovinou n.o. Komora mimovládnych neziskových organizácií tvrdí, že by to všetky nepoložilo úplne na kolená, ale museli by obmedziť svoje aktivity.

„V prípade, že sa mechanizmus dvoch percent zmení, tak tisícky detí s postihnutím prídu o príspevok, ktorým si platili terapie,“ ozrejmila Monika Fričová z Platformy rodín so zdravotným znevýhodnením.

Majú vraj viacero riešení

Je však otázne, ako tento boj dopadne. Minister práce Erik Tomáš totiž avizuje, že peniaze na trinástu penziu by sa mohli nájsť zrušením rodičovského dôchodku. Proti je však Slovenská národná strana (SNS).

„Stojíme za tým, aby zostal,“ informoval Tomáš Taraba, minister životného prostredia. Na koaličnej rade vraj plánujú predstaviť viacero riešení, ktoré by mohli uspokojiť aj SNS. Tiež by to nemalo zasiahnuť neziskový sektor a malo by to byť aj udržateľné pre štátnu kasu.

„Ja to vnímam tak, že nie je možné vyplatiť trinásty dôchodok aj rodičovský dôchodok. To rozpočet nezvládne. Takže musí sa nájsť nejaké riešenie,“ myslí si minister financií Ladislav Kamenický.

„Myslím si, že môže dôjsť k dohode naprieč politickým spektrom, aby bol aj trinásty dôchodok, aj žiadna diskriminácia rodičov, ktorí vychovali svoje deti a boli na materskej, a tiež aby sa nerozširoval zoznam uchádzačov, ktorí majú nárok na dve percentá z daní,“ dodal na záver Tomáš.