Rod Stewart: Inšpiratívna hudobná kariéra a láska k futbalu

Rod Stewart je jedným z najvýraznejších hlasov v histórii rockovej hudby. Jeho kariéra, ktorá sa začala v šesťdesiatych rokoch, je príbehom hrdého Škóta, ktorý sa stal ikonou. Hudobný talent natesno vyhral nad tým futbalovým.

Hudobné začiatky

Roderick David Stewart sa narodil 10. januára 1945 v Londýne, ale jeho rodina sa neskôr presťahovala do mesta Harrow. Prvé hudobné skúsenosti získal v mladosti v školskom zbore a v amatérskych skupinách, ktoré chvíľu striedal. Neskôr sa stal členom slávnej skupiny The Jeff Beck Group, v ktorej spieval a hral na harmonike. V tomto období bol ošiaľ okolo kapely The Rolling Stones a The Jeff Beck Group im „šľapali na päty“. Rodova energia a prejav boli také výrazné, že veľmi rýchlo začalo byť jasné, že on mieri ďalej.

Prechod na sólovú kariéru sa vydaril

Rodov výrazný hlas a charizmatické vystupovanie na pódiu ho predurčili pre úspešnú sólovú kariéru. Prvý sólový album „An Old Raincoat Won´t Ever Let You Down“ (1970) ukázal jeho široký repertoár a jednoznačne zaujal. Stewart vždy kombinoval rock, pop, blues a dokonca aj country, čo pridávalo jeho hudbe jedinečný nádych a originálny zvuk.

Najväčšie úspechy

Druhý album „Gasoline Alley“ (1970) a tretí album „Every Picture Tells a Story“ (1971) ho definitívne dostali na mapu hudobných osobností. Singel „Maggie May“ z druhého albumu sa stal okamžitým hitom. Predstavuje miľník v jeho hudobnej kariére a dodnes patrí medzi najznámejšie piesne v histórii rocku. Rod Stewart pokračoval ďalej v sérii úspešných albumov, vrátane „Never a Dull Moment“ (1972) a „Smiler“ (1974). Ani v osemdesiatych rokoch sa Rodova kariéra nezastavila, práve naopak, album „Tonight I´am Yours“ (1981) priniesol mega hit „Young Turks“, ktorý sa stal hymnou mladých ľudí v tom období.

Ocenenia a uznania

Rod Stewart získal počas svojej kariéry obrovský počet ocenení. V roku 2000 ho prvýkrát uviedli do Rockenrollovej siene slávy ako sólového umelca, za jeho výnimočný prínos k rockovej hudbe. Stewart je držiteľom hudobného ocenenia Grammy Awards, Brit Awards aj American Music Awards. Veľmi špeciálnym ocenením je pre Roda získanie titulu Sir, ktorý mu bol udelený Buckinghamským palácom za jeho zásluhy nielen v hudbe, ale aj v charite.

Hity, ktoré zmenili hudobný svet

Ikonický hlas Roda Stewarta je rozpoznateľný „na prvú“. Je tvorcom a interpretom ikonických hitov. Okrem „Maggie May“ a „Young Turks“ patrí medzi jeho najväčšie hity aj skladba „Do Ya Think I´m Sexy?“ (1978), ktorá vytvorila nový štýl pre disco éru. Balady „Sailing“ (1975) a „Have I Told You Lately“ (1989) patria medzi najkrajšie rockové balady všetkých čias.

Zaujímavosti a fakty o Rodovi Stewartovi

Láska k futbalu: Rod Stewart je veľkým fanúšikom futbalu, pravidelne navštevuje zápasy a je známy svojou láskou k škótskemu klubu FC Celtic Glasgow. Na fotkách zo súkromia ho často môžete vidieť oblečeného vo farbách tohto futbalového klubu, hrdo nosí ich mikiny a tričká. Sám mal našľapnuté na sľubnú futbalovú kariéru. Hral za dorastenecký tím FC Arsenal Londýn. K futbalovému nadšeniu vedie aj svoju syna. Ako správny rocker, si vo svojich 78. rokoch dal vytetovať na rameno klubový znak FC Celtic Glasgow. Viac, než len hudba: Okrem hudby, je Rod aj úspešný spisovateľ a jeho autobiografia „Rod: The Autobiography“ z roku 2012 sa stala bestsellerom. Nenápadný filantrop: Stewartova ľudskosť a záujem o spoločnosť sa prejavuje aj jeho dobročinnosťou. Už v roku 1990 založil vlastnú organizáciu „Rod Stewart Foundation“. Podporuje projekty a organizácie, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality života detí, mládeže a rodín v oblasti vzdelávania, zdravia a kultúry. Zaujímavosťou je, že po vypuknutí vojny na Ukrajine, okamžite vyslal k hraniciam dodávku plnú materiálnej pomoci. Na hranici pomohol jednej konkrétnej ukrajinskej rodine a dal ich priviezť do Anglicka. Pre bývanie im poskytol svoj vlastný dom.

Zážitok na celý život

Hudobné umenie a pódiovú energiu tohto ikonického umelca máte možnosť zažiť naživo. Rod Stewart totiž mieri do Bratislavy! Nechajte sa uniesť hitmi, ktoré formovali generácie a príďte si vychutnať tento exkluzívny koncert, ktorý odohrá 23. júna v Tipos Aréne v Bratislave. Sám Rod svojim fanúšikom odkazuje: „Som skutočne nadšený, že prvýkrát prichádzam vystúpiť pre mojich úžasných priateľov na Slovensku. Zaspievam vám moje najväčšie hity a samozrejme počas večera zažijete veľa vzrušujúcich prekvapení!“

