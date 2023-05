Robert De Niro je otcom vo filme aj v živote. Vychutnajte si ho v novinke Toto je môj foter

Herecká legenda a dvojnásobný držiteľ Oscara vo svojich 79 rokoch dokazuje, že ešte rozhodne nepatrí do starého železa. Len nedávno sa mu narodilo 7. dieťa a aj napriek pokročilému veku nakrúca jeden film za druhým. Slovenských divákov už čoskoro rozosmeje v novej komédii s názvom Toto je môj foter. Predstaví sa v nej v úlohe prostorekého Taliana, ktorý svojho syna sprevádza na stretnutí s jeho nádejnými svokrovcami.

Ako to dopadne, keď príde taliansky imigrant zo skromných pomerov do bohatej americkej rodiny? Neskutočne zábavne. Hlavného hrdinu Sebastiana (Sebastian Maniscalco) pozve jeho snúbenica na návštevu do luxusného rodinného sídla svojich rodičov. Keďže však Sebastian nechce nechať svojho otca Salva (Robert De Niro) cez sviatky doma samého, je nútený zobrať ho so sebou. Stret 2 odlišných svetov a kultúr so sebou prinesie množstvo vtipných dialógov, bláznivých situácií a trapasov. Kým oni investujú peniaze do akcií, on má svoje úspory zakopané pod zemou vo fľaši z majonézy. Pre nich sú pávy domácimi miláčikmi, on by si ich dal najradšej na večeru. Je isté, že na spoločný víkend nikto zo zúčastnených tak skoro nezabudne…

Foto: Bontonfilm

Komédia Toto je môj foter je inšpirovaná skutočným životným príbehom populárneho amerického standupového komika s talianskymi koreňmi Sebastiana Maniscalca. Ten k filmu napísal aj scenár a hrá v ňom sám seba. Spočiatku sa ani neodvažoval dúfať, že by si jeho otca mohla zahrať hviezda formátu Roberta De Nira. „Keď sme sa dozvedeli, že má o rolu záujem, povedali sme si ,vau‘,“ prezradil nadšený komik.

Robert De Niro je známy úplným ponorením sa do svojich hereckých úloh a precíznou prípravou na každú jednu rolu. Inak to nebolo ani v tomto prípade. „Moja postava je inšpirovaná skutočným otcom Sebastiana Maniscalca, je to osobný príbeh o ich rodine. Vždy sa snažím zistiť, kým sú postavy inšpirované, čo je na nich pravdivé. Potom som sa zoznámil s reálnym Salvom a mal som to šťastie, že bol poruke ako vzor, mohol som od neho niečo odpozorovať,“ hovorí slávny hollywoodsky herec. „Vo filme hrám kaderníka, čo je skutočné povolanie Salva Maniscalca a je naň náležite hrdý. Snažil som sa od neho naučiť čo najviac o práci v salóne. Prechádzali sme spolu niektoré scény a ja som sa ho pýtal, či to robím správne, či to môže byť takto, či je s tým spokojný,“ dodáva Robert De Niro.

Foto: Bontonfilm

Otec Sebastiana Maniscalca Salvo sa stal teda „vlasovým poradcom“ Roberta De Nira a zasvätil ho do tajov svojej profesie. Herec sa dokonca naučil robiť aj melír. Keď som videl otca pracovať s Robertom De Nirom, vrátilo ma to v spomienkach do detstva, keď som ho ako malý chlapec pozoroval v jeho salóne pri práci. A teraz učí Roberta De Nira, ako urobiť melír. Bol to tak trochu surrealistický zážitok,“ smeje sa Sebastian Maniscalco.

Vo filme si po boku Roberta De Nira zahrala aj hviezda seriálu Sex v meste Kim Cattrall, ktorá stvárňuje nádejnú svokru hlavného hrdinu Sebastiana – americkú senátorku Tigger Collinsovú. „Myslím si, že keď vám niekto pošle scenár a vy zistíte, že Robert De Niro hrá kaderníka, tak si ho skrátka musíte prečítať, a keď vás ten scenár rozosmeje, neostáva nič iné, len do toho ísť. Bolo to jednoduché rozhodovanie a z natáčania si odnášam množstvo skvelých spomienok. Napríklad na to, ako som fajčila cigaru s jedným z najsexi mužov planéty,“ spomína herečka s úsmevom na nakrúcanie.

Foto: Bontonfilm

„Je to film o rodine a o tom, ako si každý myslí, že jeho rodičia sú trápni. Nezáleží na tom, čo robia alebo odkiaľ pochádzajú, všetci považujeme svojich rodičov za trápnych. A máme ich radi. V tomto filme a v tomto posolstve je niečo veľmi univerzálne a ja sa naozaj teším, že sa o to môžem podeliť s divákmi,“ vyznala sa režisérka Laura Terruso, pre ktorú je Toto je môj foter srdcovým projektom. „Tento film je zážitok, ktorý chcete zdieľať so svojou rodinou. Tak si dajte pukance, pohodlne sa usaďte a pozrite si ho so svojimi najbližšími,“ odkazuje divákom Kim Cattrall, ktorá sa údajne pri sledovaní tejto komédie so svojimi priateľmi poriadne nasmiala. Vy sa na filme Toto je môj foter budete môcť zasmiať v kinách od 1. júna 2023.

