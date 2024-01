Rivali Karlos Vémola a Attila Végh sa stretli na premiére Karlosovho filmu

V ringu najväčší nepriatelia, v skutočnom živote dobrí kamaráti. Tak sa Karlos Vémola a Attila Végh predstavili na bratislavskej slávnostnej premiére filmu o prvom menovanom zápasníkovi. Dokument s názvom Karlos si nenechali ujsť ani ďalšie známe tváre zo slovenského šoubiznisu.

Svoj film prišiel Karlos Vémola do Bratislavy predstaviť v sprievode manželky Lely. Premiéru uviedol s humorom sebe vlastným: „Slovensko mám veľmi rád, polovica mojej rodiny je slovenská, hoci som na môj vkus ma Slováci v živote až príliš často zmlátili.“ Narážal tým na nedávnu prehru so Slovákom Samuelom „Pirátom“ Krištofičom, ako aj na dnes už legendárny knokaut od Attilu Végha v „zápase storočia“ pred štyrmi rokmi. Tohto svojho azda najväčšieho športového rivala Karlos pozval aj na premiéru nového filmu, kde sa mu verejne poďakoval. „Musím sa Attilkovi vlastne poďakovať. Aj keď každý z nás žije svoj život úplne inak, spolu sme dokázali niečo, čo sa nikomu predtým nepodarilo. Začali sme tým, že sme vypredali O2 Arénu, teraz máme našliapnuté na to, aby sa nám podarilo vypredať český futbalový štadión,“ uviedol Karlos k odvetnému zápasu s Attilom, ktorý sa bude konať tento rok v júni vo futbalovej Fortuna Aréne na pražskom Edene.

Foto: Bontonfilm

Okrem Attilu Végha boli na film Karlos zvedavé aj ďalšie známe osobnosti. Dokument o Karlosovi Vémolovi si medzi prvými na Slovensku prišli pozrieť herečky Broňa Kováčiková, Laura Petersen, herci Peter Batthyany a Victor Ibara, moderátorky Saša Orviská, Silvia Juříková, Nora Krchňáková, módna návrhárka Ivana Marmare, porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor, influencerky Patrícia Vittek, Ema Ferusová, Bianka Rumanová, Andrea Szakálová, Charlotte Srnčík, Jana Kočišová, Mikela Vlček, Luana Mazreku, Iveta Melicharová, Lucia Forman Habancová a ďalší.

Foto: Bontonfilm

Do slovenských kín príde film Karlos od 25. januára 2024. Už 24. januára sa však budú konať exkluzívne predpremiéry v nasledujúcich kinách: v sieti multikín CINEMAX po celom Slovensku, v kinách Cinema City v bratislavskom Auparku a Eurovei, Ster Century Cinemas v Košiciach, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a Žiline, Kino Star Lučenec, Prešov a Zvolen a v multikine Mlyny Cinemas Nitra.

Podľa tvorcov dokument nie je len obyčajným medailónom, využívajúcim Karlosovu súčasnú popularitu, ale filmovým portrétom osobnosti, ktorá zmenila popkultúrny život v Česku aj na Slovensku. Film Karlos má odhaliť, aký je Karlos Vémola mimo svetiel reflektorov a odkiaľ sa tento fenomén vlastne vzal.

Režisér Michal Samir pozná Karlosa Vémolu už takmer pätnásť rokov a začal ho nakrúcať v Londýne nie ako celebritu, ale ako obyčajného chlapca z Olomouca, ktorý sa pretĺka životom. Dôležitou súčasťou filmu sú preto aj unikátne zábery, ktoré doteraz nikto nevidel, ako aj fotografie z Karlosovho súkromného archívu.

„Je to film o extrémnej osobnosti v extrémnej dobe,“ opisuje Michal Samir. „Karlosov život je fascinujúci, extrémny a úplne iný, než na aký sú bežní ľudia zvyknutí. Náš dokument reflektuje Karlosa nielen ako bojovníka a hrdinu, ale aj ako otca, manžela, nežného milovníka zvierat a zároveň ako tvrdohlavého, nekompromisného človeka, ktorý od svojho okolia často žiada nemožné – aby sa prispôsobilo jeho životnému štýlu a tempu,“ dodáva režisér.

Foto: Bontonfilm

Producentmi filmu Karlos sú spoločnosti Bontonfilm Studios, Silk Films a Barletta. Hlavným partnerom filmu je Oktagon, partnerom spoločnosť Progresus Invest Holding.

Informačný servis