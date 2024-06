Rita Ora, ktorá vystúpi na festivale Lovestream v piatok, 16. augusta na starom letisku vo Vajnoroch, vydala horúci, sexi letný videoklip

Minulý rok vydala po neuveriteľných piatich rokoch nový album s názvom You & I. Ide v poradí o jej tretí štúdiový album a nachádza sa na ňom 12 skladieb.

Aktuálne však Rita prekvapila opäť. Posledný májový deň potešila svojich fanúšikov poriadne horúcim a sexi videoklipom k piesni „Ask and You Shall Receive“.

Pieseň, ktorej spoluautorkou je Raye, je o tom, ako „využiť moment romanticky a ponoriť sa priamo do toho s niekým výnimočným“

Videoklip režíroval Dano Černý. Dano je oceňovaný filmár, ktorý momentálne žije v Los Angeles. Študoval na pražskej FAMU a magisterské štúdium réžie absolvoval na Americkom filmovom inštitúte (AFI). Spolupracoval pri tvorbe videoklipov napríklad so speváčkou Sia, Kygo či Diplo.

Videoklip:

„Pieseň je plná optimistických, povzbudivých, letných vibrácií a je o tom, ako sa romanticky chopiť okamihu a ponoriť sa do toho s niekým výnimočným,“ takto opisuje pieseň Rita.

Videoklip, ktorý sa natáčal v Los Angeles, sa odohráva v 24-hodinovej práčovni a inšpiruje sa reklamou na Levis 501 z roku 1985 s Nick Kamen v hlavnej úlohe. Orinho manžela, filmára Taiku Waititiho, možno vidieť ako obsluhu práčovne, ktorá počíta peniaze, keď si príde vyprať oblečenie, ktoré má na sebe, a nakoniec to tam rozbije pálkou.

„Do tohto videoklipu sme vložili srdce, dušu, krv, riasy a bolo to jedno z najambicióznejších, najnáročnejších a najkreatívnejších natáčaní, akého som kedy bola súčasťou,“ zdieľala Ora na Instagrame. „Ďakujem každému jednému človeku, ktorý to uviedol do života.“

V júni sa Rita predstaví aj na nemeckom festivale a neskôr v lete aj na festivaloch v Maďarsku, Rumunsku a čo je najdôležitejšie aj na Slovensku, na festivale Lovestream. /Lovestream festival sa koná v dňoch 16. až 18. augusta a Rita vystupuje v piatok, 16. Augusta, miesto konania – staré letisko Vajnory/

Na koncerty sa Rita teší. Má pocit, že už dlho nevystupovala. Má potrebu vrátiť sa k svojím hudobným koreňom. „Je jednoducho čas zaspievať nejaké piesne“ vyjadrila sa vo The Kelly Clarkson Show.

Ora vydala svoj posledný album You & I v júni 2023. Obsahoval single „You Only Love Me“, „Praising You“ a „Don’t Think Twice“ a nasledoval po jej LP Phoenix z roku 2018. Videoklip k piesni „You Only Love Me“, ktorý Ora zverejnila v januári minulého roka, použila na oznámenie svojej svadby s Waititim.

