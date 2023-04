Rímske futbalové klubu sú podozrivé z falšovania účtovníctva, nedávno podobný proces absolvoval Juventus Turín

Súčasní aj predchádzajúci vlastníci talianskeho futbalového klubu AS Rím a aktuálny prezident Lazia Rím figurujú medzi osobami, ktoré príslušné orgány vyšetrujú v súvislosti s možným falšovaním účtovníctva prostredníctvom zneužitia kapitálových ziskov na prestupovom trhu.

Prestupy hráčov

Za AS sú v hľadáčiku súčasní vlastníci Dan a Ryan Friedkinovci aj ich predchodca James Pallotta. Za Lazio je to Claudio Lotito, ktorý v minulosti vlastnil tím US Salernitana 1919.

V súvislosti s vyšetrovaním finančná polícia v stredu prehľadala centrály oboch rímskych klubov. Podľa polície sú pod drobnohľadom prestupy hráčov v rokoch 2017 až 2021. Kluby vtedy mali nepravdivo vykazovať hodnotu futbalistov, ktorí do klubov prichádzali aj ich opúšťali.

A tým údajne získali financie v rozpore so zákonom. Všetky tri kluby, oba rímske aj Salernitana, informovali o tom, že si nie sú vedomé porušenia akýchkoľvek predpisov.

Kauza Juventusu

Len nedávno podobný proces absolvoval Juventus Turín, ktorý napokon od Talianskej futbalovej federácie (FIGC) dostal trest v podobe odpočtu 15 bodov v tabuľke Serie A. Kauza stála kreslo vedenie klubu, ten sa však odvolal na Taliansky olympijský výbor (CONI). Ten stanovil výsluch v danej veci na 19. apríla.

FIGC teraz môže otvoriť vlastné vyšetrovanie voči AS Rím, Lazio Rím aj US Salernitana 1919. Ak vyhodnotí, že kluby pochybili, môže im udeliť podobný trest ako nedávno Juventusu.