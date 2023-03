Trénera Calzonu potešil výkon slovenských futbalistov, vyzdvihol Maka aj ďalších (video+foto)

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa revanšovali za nevydarený úvod kvalifikácie o postup na ME 2024 do Nemecka, na bezgólovú remízu s Luxemburčanmi v Trnave zareagovali nedeľňajším víťazstvom 2:0 nad výberom Bosny a Hercegoviny v Bratislave a pripísali si tri body do tabuľky J-skupiny.

Spokojný Calzona

Zverenci trénera Francesca Calzonu sú po dvoch zápasoch na druhom mieste v skupine so ziskom štyroch bodov a o dva body za vedúcimi Portugalčanmi.

Kormidelník vyzdvihol autora prvého gólu Róberta Maka aj ďalších hráčov. „Veľmi ma teší výkon, som šťastný a spokojný. Jedno víťazstvo môj pohľad na futbal nezmení, ešte je čo zlepšovať, ale teším sa z víťazstva. Mak i Vavro prišli prvýkrát do môjho výberu, podriadili sa hneď tímu a išli do toho s pokorou. Sú to inteligentní hráči a mužstvu veľmi pomohli. Hancko mal problémy so žalúdkom a pýtal som sa ho, či chce ísť z ihriska. Povedal, že nie a že chce dohrať, čo bol dobrý signál pre mňa i pre všetkých. Potvrdilo sa mi, že veci na tréningu robíme dobre, teraz to ukázal aj zápas. Štyri body sú to, čo sme si zaslúžili. Nie sme ani moc spokojní, ani nespokojní. Cesta je ešte dlhá,“ zhodnotil Calzona podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Sklamaný Hadžibegič

Taliansky odborník sa v šiestom stretnutí dočkal prvého triumfu ako slovenský kouč. V septembri viedol Slovákov v Lige národov pri domácej prehre s Azerbajdžanom 1:2 a pri remíze s Bielorusmi 1:1, v novembri pri remízach v Čiernej Hore (2:2) aj doma proti Čiľanom (0:0) a vo štvrtok pri kvalifikačnej remíze s Luxemburčanmi (0:0).

Bosnianskeho trénera nepotešil najmä prvopolčasový výkon jeho hráčov. V tabuľke J-skupiny sú momentálne tretí o bod za Slovákmi.

„Som sklamaný, ale nestala sa žiadna katastrofa. Slováci si víťazstvo zaslúžili, aj keď sme im k nemu výrazne pomohli najmä v prvom polčase. Musíme si dobre analyzovať, čo sa najmä do prestávky stalo. V tejto chvíli viem povedať, že naše mladé mužstvo nevie udržať výkon v dvoch zápasoch za tri dni. V prvom polčase ako keby sme sa báli, dali sme Slovákom príležitosť a oni ju využili. Čo sa týka zostavy, pracujeme s tým, čo máme. Z pohľadu kvalifikácie nie je nič stratené. Ešte nikto nepostúpil, hrá sa ešte veľa zápasov a v tabuľke budú zmeny,“ skonštatoval Faruk Hadžibegič na webe SFZ.

Najbližšie sa tím SR predstaví v boji o Euro 2024 v júni, absolvuje dve stretnutia u súperov. Najprv 17. 6. vycestuje na Island a o tri dni neskôr absolvuje duel v Lichtenštajnsku, hrať sa bude v Reykjavíku resp. Vaduze.