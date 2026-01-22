Rigo zaznamenal premiérový gól v Anglicku, z hráčov Stoke City mal najvyššie hodnotenie - VIDEO

Záložník slovenskej futbalovej reprezentácie Tomáš Rigo sa dočkal premiérového gólu v drese anglického druholigového klubu Stoke City.
V stredajšom stretnutí 28. kola The Championship proti FC Middlesbrough otvoril skóre v 15. minúte duelu. Pravačkou napriahol k strele približne z 18 metrov a lopta zapadla k ľavej žrdi hosťujúcej bránky.
Dvadsaťtriročný rodák z Popradu odohral celé stretnutie a spomedzi hráčov domáceho mužstva dostal najvyššiu známku – 7,3. Na ihrisku sa však nestretol s Róbertom Boženíkom z tímu Stoke City ani s Dávidom Strelcom z Middlesbrough, keďže obaja reprezentační útočníci sú zranení.
Stoke City aktuálne figuruje na 8. mieste tabuľky so 41 bodmi. Na 6. priečku, ktorá zaručuje baráž o postup do Premier League, stráca dva body. Middlesbrough sa nachádza na 2. priečke znamenajúcej priamy postup medzi anglickú elitu.