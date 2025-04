Riaditeľ Fondu na podporu umenia odmieta obvinenia ministerstva kultúry

Riaditeľ Fondu na podporu umenia (FPU) Ondrej Špoták odmieta obvinenia Ministerstva kultúry (MK) SR o tom, že by postupoval v rozpore so zákonom o FPU a vnútornými predpismi fondu. Podľa FPU rezort kultúry uviedol vo svojej tlačovej správe viacero nepresných, zavádzajúcich či priam klamlivých tvrdení.

Odborné komisie

„Riaditeľ FPU predkladal Rade osoby na voľbu do odborných komisií bez korektného zákonného základu; podľa zákona, členov odborných komisií vymenúva a odvoláva Rada na návrh riaditeľa fondu z osôb, ktoré navrhujú právnické osoby pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, pričom ich členstvo v odbornej komisii trvá najviac dva roky a je nezastupiteľné,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská.

Tvrdila, že Špoták podľa Rady FPU navrhoval osoby, ktoré už v minulosti v odborných komisiách pôsobili a neboli v zmysle zákona opäť navrhnuté oprávnenými subjektmi. Doplnila, že FPU nedisponoval aktuálnymi životopismi daných kandidátov, respektíve nebol náležite zdokladovaný aktívny výkon ich činnosti v oblasti kultúry.

„Riaditeľ fondu predkladá rade nominácie na členstvo v odborných komisiách v súlade so zákonom o fondu. Predĺženie členstva členov a členiek odborných komisií je štandardným postupom uplatňovaným počas celej existencie fondu. Kompletný proces schvaľovania žiadostí, vrátane tvorby odborných komisií, kontroloval v roku 2019 aj Úrad Vládneho auditu, ktorý nekonštatoval žiadne pochybenia alebo nesúlad so zákonom,“ reaguje FPU dodávajúc, že má k dispozícii životopisy aj kompletné podklady ku všetkým členom odborných komisií. Zároveň ich sprístupnil aj Rade FPU.

Folklórne festivaly

Podľa Bačinskej rada poukázala aj na okolnosti týkajúce sa programu folklórne festivaly.

„O tomto programe sa malo rozhodnúť v zákonnej lehote 90 dní, teda v marci 2025. Na rokovaní Rady Fondu na podporu umenia dňa 18. decembra 2024 bola zvolená odborná komisia. Následne od tohto termínu riaditeľ fondu pán Róbert Špoták opakovane upozorňoval Radu FPU, že odborná komisia môže byť v konflikte záujmov a nemôže zasadnúť. Zákon pritom jasne stanovuje, že Rada FPU môže voliť členov odborných komisií len z osôb, ktoré jej na rokovanie predloží riaditeľ fondu,“ uviedla.

Špoták podľa jej slov nepredložil nových kandidátov, len „recyklovaných“, a teda Rada FPU nemohla konať bez toho, aby sama porušila zákon tak, že by schválila kandidátov, ktorí neboli nominovaní v súlade so zákonom.

Rada FPU teda podľa Bačinskej požiadala Špotáka, aby danú situáciu aktívne riešil, čo podľa jej slov neurobil a opakovane len konštatoval, že „nie sú ľudia“.

Nedostatok členov a členiek

Vedenie FPU na tieto tvrdenia zareagovalo tým, že vlani v decembri odborná komisia v danom programe zvolená nebola.

„Riaditeľ na zasadnutí 18. decembra informoval radu fondu o nemožnosti jej zostavenia z dôvodu nedostatku členov a členiek. Informoval tiež radu o vyhlásení výzvy na predkladanie nominácií na členstvo v komisii k tomuto programu,“ uvádza FPU s tým, že Špoták sa opakovane od novembra 2024 usiloval Radu informovať o situácii v danom programe, no nominanti MK SR opakovane neboli prítomní na zasadnutí.

„Napokon, dve nové relevantné nominácie boli kancelárii fondu doručené vo februári 2025. Riaditeľ ich bezodkladne predložil na schválenie rade fondu a rada uvedené nominácie schválila. Na základe toho mala rada na svojom zasadnutí dňa 27. marca zvoliť odbornú komisiu k tomuto programu. Napriek tomu, že sa na danom termíne dohodli všetci členovia a členky rady, zasadnutia sa nezúčastnil žiadny z nominantov ministerky kultúry,“ uvádza FPU s tým, že Rada nebola uznášaniaschopná a voľba komisie sa nekonala.

Rozhodovanie o dotáciách

Bačinská poukázala na to, že rozhodovanie o dotáciách sa oneskorilo z čoho je podľa jej slov neprávom obviňovaná Rada FPU, hoci ide najmä o dôsledok nečinnosti samotného riaditeľa FPU.

„Dnes predseda Rady FPU Matúš Oľha vyzval FPU, konkrétne riaditeľa Špotáka, o zabezpečenie sprístupnenia projektov k programu folklórne festivaly. Matúš Oľha zároveň vyzval, aby odborná komisia zasadala a aby boli súbežne Rade FPU sprístupnené všetky projekty za účelom rozdelenia financií, a to do termínu 15. apríla 2025,“ uviedla a avizovala, že Rada by mala o prostriedkoch rozhodovať 16. apríla.

„Požiadavka predsedu rady Matúša Oľhu o sprístupnenie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 4.4.1 na rozhodnutie smeruje k tomu, že by rada rozhodovala bez predchádzajúceho posudzovania žiadostí odbornou komisiou,“ uvádza FPU zdôrazňujúc, že to je v rozpore so zákonom o FPU, jeho rokovacím poriadkom, aj so štatútom fondu.

Opakované upozornenia

„Oba vnútorné predpisy navrhla a schválila rada už po zmene zákona o fonde. Podľa platného rokovacieho poriadku tiež zápisnice zo zasadnutí fondu neodsúhlasuje rada, ale predseda rady fondu a určený overovateľ. Kancelária fondu pri ich zverejňovaní postupuje v súlade s týmto vnútorným predpisom,“ uviedol fond v reakcii na tvrdenia MK SR o tom, že Rada FPU opakovane upozorňovala na to, že zápisnice z jej zasadnutí boli zverejňované bez jej vedomia a odsúhlasenia. FPU tiež zdôraznil, že jeho kancelária disponuje dokumentáciou ku všetkým vyššie uvádzaným tvrdeniam.

„Chcem veriť, že tvrdenia uvedené v tlačovej správe Ministerstva kultúry SR vyplývajú len z neznalosti procesov a fungovania inštitúcie a nie sú uvádzané so zámerom preniesť na kanceláriu fondu zodpovednosť za situáciu, ktorá je v skutočnosti dôsledkom neodbornej zmeny zákona o fonde,“ uzavrel Špoták.