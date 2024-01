Revolúcia vo vašom vrecku. Samsung predstavil telefóny Galaxy S24 s umelou inteligenciou

Spoločnosť Samsung predstavuje nové telefóny Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Vstupuje tým do novej éry mobilnej umelej inteligencie, ktorej hovorí Galaxy AI. S najnovšími telefónmi legendárnej série S prichádzajú dôležité zmeny v každodennom živote, od komunikácie bez akýchkoľvek prekážok po nevídané kreatívne možnosti.

S novou sériou Galaxy S sa navždy mení spôsob, akým mobilné zariadenia uľahčujú a vylepšujú život svojim používateľom. Nech už sa človek s telefónmi Galaxy S24 pustí do čohokoľvek, nejakým spôsobom sa na tom podieľa umelá inteligencia. Niekedy uľahčuje komunikáciu pomocou inteligentného prekladania textov a hovorov, inokedy rozširuje kreatívne možnosti pomocou technológie ProVisual Engine alebo napríklad vytvára nový štandard vyhľadávania, vďaka ktorému môžu používatelia objavovať okolitý svet úplne inak ako doteraz.

Foto: Samsung

Galaxy AI urýchľuje komunikáciu

Vďaka funkcii Tlmočník* je možné okamžite prekladať osobný rozhovor v okne rozdelenom na dve polovice. Každý z účastníkov vidí na displeji preložený prepis toho, čo ten druhý práve povedal. Zmysluplná umelá inteligencia upraví vaše formulácie pomocou Asistenta pre písanie, aby zodpovedali vášmu úmyslu. O preklady* správ, e-mailov a ďalších textov sa vie postarať aj umelá inteligencia vo virtuálnej klávesnici Samsung Keyboard, ktorá zvláda v reálnom čase 13 jazykov. Nové telefóny vylepší aj písanie poznámok v natívnej aplikácii Samsung Notes – funkcia Asistent pre poznámky umožňuje pomocou umelej inteligencie vytvárať ich zhrnutie, formátovať poznámky alebo k nim tvoriť titulné strany s náhľadom. Pri hlasových správach zase príde vhod funkcia Asistent pre prepisy*, opäť s umelou inteligenciou a s prevodom hlasu na text.

Foto: Samsung

Dychberúce vyhľadávanie založené na gestách

Galaxy S24 predstavuje budúcnosť aj míľnik v online vyhľadávaní. Ako prvý telefón v histórii zavádza intuitívny systém Circle to Search with Google založený na gestách. Vďaka partnerstvu s najväčším svetovým vyhľadávacím gigantom sa zrodil úplne nový spôsob, akým dokážete na internete zisťovať informácie. Stačí dlho stlačiť domovské tlačidlo a na displeji môžete čokoľvek zakrúžkovať, zvýrazniť, pripísať poznámku alebo kdekoľvek kliknúť. Galaxy S24 vás následne okamžite odmení užitočnými a cielenými výsledkami vyhľadávania. V závislosti od vašej aktuálnej polohy je možné pri niektorých vyhľadávaniach zobraziť aj prehľady vytvorené generatívnou umelou inteligenciou s užitočnými informáciami a ďalším kontextom, ktorý umožní klásť komplexnejšie a cielenejšie otázky. Je to jednoduché a berie to dych.

Foto: Samsung

Fotografovanie, o akom sa vám ani nesnívalo

Medzi ďalšie prednosti radu Galaxy S24 patrí ProVisual Engine, rozsiahly set nástrojov s umelou inteligenciou, ktoré úplne menia zaužívané spôsoby fotografovania. Zabudnite na roztrasené neostré snímky z diaľky. Nový fotografický systém Quad Tele s päťnásobným optickým zoomom a 50 MPix snímačom funguje vďaka technológii Adaptive Pixel Sensor tak, že kvalita snímok s 2x, 3x, 5x a 10x zväčšením úplne zodpovedá regulárnemu optickému zoomu. Aj stonásobné priblíženie vďaka vylepšenému digitálnemu zoomu však pôsobí veľmi čisto a kvalitne. Okrem toho je Galaxy S24 Ultra vybavený vylepšeným optickým stabilizátorom, takže odpadajú mnohé príklady rozostrenia vplyvom chvenia ruky pri práci s fotoaparátom. Výrazného vylepšenia sa dočkali aj funkcie na fotografovanie a natáčanie v slabom svetle alebo v tme, pre ktoré sa v rade Galaxy tradične používa súhrnný názov Nightography. Fotografie a záznamy v režime Space Zoom sú kvalitné za akýchkoľvek podmienok, dokonca aj po priblížení. A keď sú fotografie hotové, s grafickými nástrojmi Galaxy AI ich môžete jednoducho upravovať – k dispozícii je napríklad ľahké mazanie nechcených objektov, zmena kompozície či remastering. Kvôli maximálnej efektivite dokáže funkcia Návrhy úprav využiť umelú inteligenciu a navrhnúť optimálne úpravy pre každú fotografiu zvlášť. Špičkové vlastnosti fotografického systému radu Galaxy S24 s umelou inteligenciou sa podarilo integrovať priamo do populárnych mobilných sociálnych aplikácií, napríklad na Instagrame, kde sa automaticky zobrazia fotografie v HDR.

Foto: Samsung

Špičková inteligencia si žiada poriadny výkon

Základom výbavy Galaxy S24 Ultra je optimalizovaný procesor Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy s výrazne vylepšenou NPU jednotkou pre účinné spracovanie algoritmov umelej inteligencie. Všetky tri modely Galaxy S24 majú adaptívnu obnovovaciu frekvenciu 1 – 120 Hz, ktorá tiež vylepšuje výkon. Aj hranie sa vďaka hardvérovým aj softvérovým vylepšeniam posunulo na vyššiu úroveň. Je rýchlejšie, plynulejšie a ostrejšie. Spolupráca s najlepšími hernými firmami umožňuje ponúknuť používateľom Galaxy S24 najpopulárnejšie mobilné hry v optimalizovanej podobe. O skvelý obraz sa starajú najjasnejšie a najkvalitnejšie displeje, s akými sme sa pri modeloch Galaxy kedy stretli. Vďaka technológii ray tracing je obraz dokonale realistický, so skvelými tieňmi a odrazmi. V exteriéri navyše vylepšuje viditeľnosť technológia Vision Booster.

Foto: Samsung

Precízne technológie a elegancia v každom detaile

Galaxy S24 Ultra je vôbec prvý telefón Galaxy s titánovým rámom, čo prispieva k jeho odolnosti a dlhovekosti. Výrazne tenšie telo sa lepšie drží, a tak sa s ním ľahšie pracuje pri chôdzi a iných činnostiach. Pri Galaxy S24+ a Galaxy S24 zaujme jednoduchá elegantná konštrukcia z jedného kusa, bez viditeľného spoja medzi zadným krytom a bočným rámom. Modely radu Galaxy S24 sa budú predávať v niekoľkých farebných variantoch inšpirovaných rôznymi minerálmi. Pri Galaxy S24 Ultra medzi tieto varianty patrí sivý titán (Titanium Gray), čierny titán (Titanium Black), fialový titán (Titanium Violet) a žltý titán (Titanium Yellow). Galaxy S24+ a Galaxy S24 budú k dispozícii vo verziách čierna (Onyx Black), sivá (Marble Gray), fialová (Cobalt Violet) a žltá (Amber Yellow). Pri online predaji budú pri všetkých troch modeloch k dispozícii ďalšie farebné varianty.

Ceny, otváracia ponuka a dostupnosť v SR

Mobilné telefóny Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra sa v Slovenskej republike začnú predávať 31. januára 2024. Zákazníci, ktorí si v období od 17.1. do 30.1. 2024 alebo do vypredania zásob zakúpia na www.samsung.sk, v značkových predajniach Samsung alebo u vybraných predajcov elektroniky, telefóny Galaxy S24, získajú model s dvojnásobne vyššou kapacitou pamäte za cenu modelu s kapacitou nižšou. Záujemcovia môžu navyše po registrácii do kampane v aplikácii Samsung Members, v sekcii „Výhody“, odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške až 100 eur pri nákupe nového Samsung Galaxy S24 Ultra a S24+. V prípade nákupu Galaxy S24 je výkupný bonus 60 eur.

* Funkcia nie je aktuálne podporovaná v slovenskom jazyku.

