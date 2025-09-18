Piastri a Norris pokračujú v boji o titul, McLaren je blízko k zisku konštruktérskej koruny

Líder motoristického seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Oscar Piastri a jeho tímový kolega Lando Norris pokračujú v súboji o titul šampióna počas nadchádzajúcej Veľkej ceny Azerbajdžanu.
Hamilton čelí kríze vo Ferrari, McLaren dominuje šampionátu F1
Obaja jazdci McLarenu vyhrali spolu 12 zo 16 pretekov v tejto sezóne a tím je na pokraji zisku svojho 10. titulu v Pohári konštruktérov, do konca bude po víkende ešte sedem pretekov.
Austrálčan vedie pred Britom o 31 bodov, pričom Norris minulý víkend v talianskej Monze znížil náskok kolegu. Napriek víťazstvu Maxa Verstappena v Monze by sa mal McLaren v Baku vrátiť k svojej dominantnej forme, keďže Piastri tu vlani vyhral.
Piastri sa priblížil k vytúženému titulu, jeho tímový kolega Norris v Holandsku nedokončil preteky
„Monza bola pre nás neuveriteľná a s nastavením auta sme urobili dobrý krok vpred v tom, kde chceme byť. Víťazstvo bolo pre všetkých obrovským povzbudením a tento týždeň som sa vrátil do továrne, aby som to oslávil, čo bolo skvelé. Na simulátore som sa pripravil na ďalšie preteky. Baku je vždy o niečo väčšia výzva a musíte nájsť kompromis… Dúfam, že si našu pozitívnu formu prenesieme aj do tohto víkendu,“ poznamenal Holanďan Verstappen.
McLaren môže získať konštruktérsky titul už v nedeľu, ak dosiahne 1. a 2. miesto alebo ak získa o deväť bodov viac ako Ferrari. To všetko za predpokladu, že Red Bull alebo Mercedes nezískajú veľký počet bodov.
V Albert Parku v Melbourne sa Oscar Piastri dočkal veľkej pocty
Ferrari, v ktorom je bodovým lídrom Charles Leclerc, sa v Baku snaží o piatu po sebe idúcu pole position, no Monačan tam ešte nikdy nevyhral a v tejto sezóne ešte nezískal pódium.
Tréner Fred Vasseur priznal, že McLaren je ako „z inej planéty“, no dodal: „V Baku sme historicky vždy v dobrej forme.“
Nechcený Hamilton. Vraj až 90 percent zamestnancov Ferrari ho v tíme nechcelo, a preto ho možno zničili - FOTO
Mercedes, ktorý mal v Monze slabý víkend, sa bude snažiť zlepšiť výkony v záverečných ôsmich pretekoch. Šéf tímu Toto Wolff priznal, že jeho stajňa stratila pôdu pod nohami a potrebuje lepšie výsledky, aby sa dostala na vrchol.
„Vieme, že ak chceme skončiť na čele, musíme v ostatných ôsmich pretekoch podať lepší výkon,“ uviedol.