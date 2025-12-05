Revolúcia sa nekoná. Svetová atletika pozastavila reformu skoku do diaľky

V pláne bolo merať vzdialenosť od odrazu v novej 40-centimetrovej zóne, ktorá by nahradila tradičnú odrazovú dosku kamerovým meraním.
Strešný orgán svetovej atletiky pozastavil reformu skoku do diaľky, ktorá mala nahradiť tradičnú odrazovú dosku novou „odrazovou zónou“. Tá mala merať dĺžku skoku pomocou kamier v 40-centimetrovej zóne od miesta, kde športovec opustil zem.

Táto zmena mala znížiť riziko neplatných skokov, no stretla sa s rozsiahlymi kritikami od samotných atlétov, ktorí ju považovali za odstránenie podstatnej technickej výzvy v diaľke – správneho načasovania odrazu na pevnej doske.

„Svetová atletika si vypočula svojich atlétov a rozhodla sa pozastaviť testovanie novej odrazovej zóny na neurčito,“ uviedol hovorca organizácie pre AFP.

„Aj keď formát bol dobre prijatý fanúšikmi, tak medzi atlétmi, ktorí sú našimi kľúčovými zainteresovanými stranami, nebol dostatočný záujem. Odrazové zóny môžu byť v budúcnosti zvážené pre úplne nové a odlišné disciplíny, no momentálne nie sú v pláne žiadne formálne zmeny,“ dodal.

