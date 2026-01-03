Reprezentáciu Indonézie povedie úspešný Angličan, vo funkcii nahradil Kluiverta

Päťdesiatročný John Herdman začal s trénerskou kariérou ešte ako študent pre mládežníkoch Sunderlandu.
Patrick Kluivert
Holanďan Patrick Kluivert počas pôsobenia na lavičke futbalovej reprezentácie Indonézie v roku 2025. Foto: SITA/AP
Angličan John Herdman sa stal novým kormidelníkom futbalovej reprezentácie mužov Indonézie. Päťdesiatročný niekdajší kouč mužov aj žien Kanady na uvedenom poste nahradil holandskú hráčsku legendu Patricka Kluiverta.

Herdman začal s trénerskou kariérou ešte ako študent pre mládežníkoch Sunderlandu, potom sa presťahoval na Nový Zéland a tam sa vypracoval až na kouča národného výberu žien.

Po piatich rokoch vo funkcii odišiel do Kanady k ženskej reprezentácii, od ktorej v januári 2018 „prestúpil“ k mužom Kanady a dotiahol ich až na MS 2022. V sezóne 2024 viedol FC Toronto zo zámorskej MLS.

Indonézska futbalová asociácia (PSSI) označila angažovanie Herdmana ako začiatok novej éry pre indonézsky futbal. „Nie je to len tréner, ale je skúsený architekt, ktorý doviedol tímy na majstrovstvá sveta,“ uviedli zástupcovia zväzu.

Spomenutý Kluivert opustil post trénera Indonézie po nepostupe na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.

