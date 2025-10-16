Indonézia nepostúpila na MS 2026. Kluivert tak prišiel o prácu

Holanďan Patrick Kluivert ukončil svoje pôsobenie ako tréner futbalovej reprezentácie Indonézie po vzájomnej dohode s tamojšou futbalovou asociáciou PSSI. Dôvodom je neúspešný pokus o postup na majstrovstvá sveta 2026 v Severnej Amerike, keď Indonézia v poslednom týždni prehrala s Irakom aj Saudskou Arábiou.
Kluivert, ktorý kormidlo spomenutého národného tímu prevzal v januári, viedol družstvo v ôsmich zápasoch, z ktorých tri vyhral, štyri prehral a jeden remizoval. Na instagrame označil svoje pôsobenie za „nezabudnuteľnú cestu“ a vyjadril ľútosť, že sa tím nedostal na svetový šampionát, no je hrdý na to, čo spolu vybudovali.
Bývalý útočník, ktorý ukončil hráčsku kariéru v roku 2008 po úspechoch v Ajaxe Amsterdam, AC Miláno či FC Barcelona, mal za úlohu priviesť Indonéziu na jej prvé majstrovstvá sveta od získania nezávislosti v roku 1945. PSSI uviedla, že ukončenie spolupráce s Kluivertom bolo súčasťou komplexného hodnotenia národného tréningového a rozvojového programu.
Nástupca Kluiverta zatiaľ nie je známy. Kluivertova trénerská kariéra bola menej výrazná, predtým viedol turecký Adana Demirspor päť mesiacov v roku 2023 a bol dočasným trénerom reprezentácie Curacaa v roku 2021. Bol tiež asistentom Louisa van Gaala pri holandskej reprezentácii v rokoch 2012 až 2014.