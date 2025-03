Remišová vyzýva prezidenta Pellegriniho k zabezpečeniu riadneho chodu ústavných orgánov

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho na zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov. Poukázala, že táto povinnosť hlave štátu vyplýva z ústavy.

Kritika vládnej koalície

Remišová spolu s predsedom poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michalom Šipošom poukázali na to, že slovenský zákonodarný orgán je už prakticky štvrťroka paralyzovaný a vládna koalícia podľa Remišovej v tejto chvíli nedisponuje väčšinou.

„Vládna koalícia, ktorá v tomto momente nemá ani väčšinu, sa namiesto práce dohaduje, vulgárne si nadávajú a Robert Fico rozdáva štátne funkcie ako na nejakom trhu. Na riadnu prácu im neostáva čas. Vládni poslanci neotvorili od decembra žiadnu riadnu parlamentnú schôdzu a štvrťroka už dovolenkujú. Od januára si poslanci už vyčerpali dve ročné dovolenky bežného pracujúceho Slováka,” tvrdí Remišová.

Koaličná dohoda, rebeli i nový minister

Vládna koalícia začína svoje funkčné obdobie so 79 poslancami v parlamente. Na jeseň minulého roka opustili poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS) traja poslanci Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom, ktorí sa na kandidátke SNS dostali do parlamentu. Následne sa v strane Hlas-SD objavila skupina štyroch nespokojných poslancov na čele so Samuelom Migaľom. Koalícia mala opakovane problémy s otváraním parlamentných schôdzí. Huliakovci i migaľovci ale vláde opakovane deklarovali podporu.

V januári 2025 Hlas vylúčil zo svojich radov Migaľa aj Radomíra Šalitroša, ďalší rebel Roman Malatinec následne prešiel k Národnej koalícii. Zmena pomerov v parlamente viedla k tomu, že dodatkom ku koaličnej zmluve prevzal Smer-SD od Hlasu ministerstvo investícií a od SNS ministerstvo cestovného ruchu a športu. Následne došlo k dohode s huliakovcami, v rámci ktorej sa Huliak začiatkom marca stal ministrom športu, pričom do parlamentu by mal ako jeho náhradník nastúpiť Miroslav Radačovský.

Súčasťou dohody je aj memorandum, podľa ktorého táto štvorica poslancov podporuje koalíciu. Spolu s nimi by koalícia v parlamente mala mať najtesnejšiu väčšinu, teda 76 poslancov. Rokovania s poslancami vyhodenými z Hlasu, ako aj s Jánom Ferenčákom, ktorý je stále súčasťou strany Hlas a jej klubu, naďalej prebiehajú. Výsledok nie je momentálne známy.

Vyzývajú prezidenta Pellegriniho

„Vyzývame prezidenta, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov, ako je jeho povinnosťou, pretože je neakceptovateľné, že parlament je paralyzovaný, žiadne zákony sa neschvaľujú, v štáte je rozvrat a chaos, a poslanci za peniaze občanov nepracujú. Takto to ďalej ísť nemôže,” obrátili sa Remišová so Šipošom na prezidenta.

Zároveň vyjadrili presvedčenie, že Ústava SR by mala mať poistku proti takémuto rozkladu parlamentnej demokracie. Kritike podrobili i to, že NR SR už takmer rok nemá predsedu. Pozícia sa uprázdnila na jar minulého roka po tom, ako bol vtedajší predseda parlamentu Pellegrini zvolený za prezidenta.

Pozícia podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu, ich nominantom je súčasný minister investícií Richard Raši. O predmetný post v minulosti opakovane prejavoval záujem predseda SNS Andrej Danko.