Reforma súdnej mapy je priestorom pre sudcov a nástroj boja proti korupcii, tvrdí Kolíková

Reforma súdnej mapy dala priestor sudcom, aby boli odborníkmi vo svojej hlavnej agende. Skonštatovala to v rozhovore pre agentúru SITA opozičná poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) v súvislosti s reformou súdnej mapy, na ktorej sa ako ministerka podieľala. V tejto súvislosti Kolíková tiež skonštatovala, že akákoľvek reforma vzbudí nejakú vlnu kritiky a predmetná miera kritiky závisí aj od veľkosti reformy.

Súdy v menších mestách

„Ale niektoré reformy alebo zmeny sú pre krajinu dôležité na to, aby sa tá krajina posunula ďalej. Ak tu chceme mať sudcov, podobne ako v zdravotníctve, že sú jednoducho odborníci v tom, v čom rozhodujú, no tak potom sa to bez reformy naozaj nedalo urobiť. A vo veľkej miere sa ten cieľ podaril,“ vyhlásila exministerka.

Ako ďalej zdôraznila, predovšetkým na súdoch v menších mestách sudca jeden deň rozhodoval o tom, komu zverí dieťa a druhý deň rozhodoval o tom, komu dá aký trest.

„To znamená, že on sa mení z jedného dňa na druhý z rodinného sudcu, na tzv. trestného sudcu, prípadne ešte rozhoduje o nejakom obchodno-právnom spore. A tomuto sa vlastne zabránilo tou reformu, aby sa toto nedialo,“ skonštatovala Kolíková. Opätovne pritom poukázala na oblasť zdravotníctva.

Nástroj boja proti korupcii

„Ak si chcete operovať srdce, tak chcete kardiochirurga. Nechcete nejakého všeobecného chirurga. Nechcete očného chirurga, ktorý by vám operoval srdce. Asi by sa vám nepáčilo, že jeden deň operuje oko a druhý deň operuje srdce,“ povedala opozičná poslankyňa. Reforma je podľa Kolíkovej zároveň aj nástrojom boja proti korupcii.

„Pretože tým, že vy vytvoríte väčší počet sudcov, ktorí pripadajú do úvahy, že rozhodujú o tých prípadoch, tak potom je zložitejšie ovplyvňovať ich. Lebo potom ich musíte ovplyvňovať oveľa viac, a nie toho jedného alebo dvoch. Ale proste vám tam prichádza do úvahy ani 10 sudcov. Osobitne v Bratislave, kde sa vytvorili mestské súdy, tak vlastne zrazu z toho koša piatich sudcov máte 20,“ dodala Kolíková.